NISSAN Efsane Modellerini Tüketicilerle Buluşturdu

Nissan, Genel Merkezinin Tokyo'dan Yokohama'ya taşımasının onuncu yıldönümünde Yokohama'daki Genel Merkezinde Kültürel Miras Alanı'nın açılışını gerçekleştirdi.



NISSAN Yokohama'daki genel merkezde açtığı halka açık sergi alanı ile şirketin zengin klasik otomobil koleksiyonundan seçilen efsane modellerini sergilemeye başladı.



NISSAN açılış etkinliklerinin bir parçası olarak, belirli bir süreyle zamana damga vurmuş, efsane 19 modelini vitrine çıkardı. Şirketin zengin tarihinden geleceğe uzanan yolu vurgulamak üzere sergilenecek ilk araçlar ise Skyline Sport, Silvia ve Datsun 14 Roadster.



Ziyaretçilerin NISSAN'ın kültürel mirası hakkında bilgi edinebilecekleri rahat bir ortam sunan yeni Kültürel Miras Alanı, NISSAN'ın zengin tarihini ve süregelen müşteri odaklılığını vurgulamasına katkıda bulunacak. NISSAN'ın kimliğiyle ve tarihiyle bağlantılı özgül temaları ve konuları tanıtacak.