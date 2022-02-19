Nissan, elektrikli otomobiller için ABD'deki fabrikasını dönüştürecek - Son Dakika

Nissan Motor, elektrikli otomobillerin üretimi için ABD'deki fabrikasının dönüşüm tadilatına 500 milyon dolar yatırım yapacak.

Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre Nissan, Mississippi'deki fabrikasını elektrikli modellerin üretim noktası haline getirmeyi planlıyor.

Buna göre firma, eyalette 2003'te hizmete giren Canton tesislerinde, elektrikli modellerinin üretimi için kapsamlı tadilat ve dönüşüme 500 milyon dolar yatıracak.

Dönüşüm sonrası 2025'te hizmete girmesi planlanan tesisin, lüks segment Infiniti markasına da imalat desteği vereceği kaydedildi.

Yokohama merkezli firma, ABD içi satış pastasında, elektrikli model satışlarını 2030 mali yılına dek yüzde 40'ın üzerine ulaştırmayı hedeflediğini duyurmuştu.

Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors ittifakı ise geçen ay, gelecek beş yılda ortak elektrikli araçlar geliştirmek için 23 milyar avroluk (26 milyar dolar) yatırım yapacaklarını ve gelecek dokuz yılda 35 yeni elektrikli araç modelini piyasaya süreceklerini açıklamıştı.