Nissan eski Başkanı Ghosn'un yardımcısına verilen hapis cezasına itiraz - Son Dakika
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Nissan eski Başkanı Ghosn'un yardımcısına verilen hapis cezasına itiraz

16.03.2022 12:57
Nissan eski Başkanı Ghosn'un yardımcısına verilen hapis cezasına itiraz

Nissan Motor firari eski Başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı Greg Kelly'ye verilen 6 aylık hapis cezasına Japon savcılar itiraz etti.

Nissan Motor firari eski Başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı Greg Kelly'ye verilen 6 aylık hapis cezasına Japon savcılar itiraz etti.

Finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan kaçarak Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un sağ kolu olarak bilinen Greg Kelly'nin "Ghosn'a yardım ve yataklık" suçlaması nedeniyle aldığı hapis cezasına savcılardan itiraz geldi. Japon savcılar, Kelly'ye verilen 3 yıl ertelemeli 6 aylık hapis cezasına itiraz etti.

Savcılar, daha önce Ghosn'un Mart 2018'e kadar 8 yıl boyunca aldığı maaşı yaklaşık 9 milyar yen (76 milyon dolar) düşük göstermesine yardım ettiği gerekçesiyle Kelly için iki yıl hapis cezası istemişti.

Karar çıkmıştı

Greg Kelly'nin yargılandığı davanın Tokyo Bölge Mahkemesinde bu ay başında yapılan duruşmasında Kelly, 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezası 3 yıl ertelenen Kelly, 2017 mali yılında Mali Araçlar ve Borsa Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunmasına rağmen 2010-2016 mali yılları için yöneltilen aynı suçlamadan beraat etmişti. Nissan Motor'a da 1.7 milyon dolar para cezası verilmişti.

İddiaları reddetmişti

Ghosn'un yolsuzluk soruşturması kapsamında Kasım 2018'de bir toplantıya katılmak üzere geldiği Japonya'da tutuklanan Kelly, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Japonya'da süren yargılama sırasında Kelly Ghosn'un maaşının ayrıntılarını bilmediğini iddia etmişti. Kelly'nin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtilirken, Japon savcılar geçtiğimiz Eylül ayında Kelly'nin 2 yıl hapsini istemişti.

Ghosn yardımcısını savunmuştu

Nissan Motor'un firari eski başkanı Carlos Ghosn ise geçtiğimiz Aralık ayında Kelly'nin kendisine yardım etmek suçlamasıyla yargılandığı dava hakkında açıklamalarda bulunarak Kelly'nin masum olduğunu düşündüğünü söylemişti. Kelly için "Ömrünün yaklaşık 3 yılını Japonya'da esir olarak yargılanmayı bekleyerek geçiriyor" ifadelerini kullanan ve Kelly'nin asılsız iddialarla suçlandığını iddia eden Ghosn, Japonya adaletine yönelik eleştirisini yineleyerek, "Eğer o suçluysa, Nissan'da yöneticilik yapan birçok Japon'un da hapiste olması gerekir" şeklinde konuşmuştu.

Film gibi kaçış

Japonya'da hakkında yürütülen maddi usulsüzlük soruşturması kapsamında 108 gün tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn daha sonra "ağırlaştırılmış güven ihlali" ve "gelirini eksik bildirme" suçlamaları kapsamında ev hapsine alınmış, Japonya'dan firar eden Ghosn Lübnan'a kaçarak dünya gündemine oturmuştu. Hakkındaki iddiaları reddederek tutukluluğunu politik bir hamle olarak adlandıran Ghosn, asıl amacın onu inşa ettiği küresel ittifakın dışında bırakmak olduğunu iddia etmişti. - TOKYO

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Japonya, Lübnan, Nissan, Japon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nissan eski Başkanı Ghosn'un yardımcısına verilen hapis cezasına itiraz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nissan eski Başkanı Ghosn'un yardımcısına verilen hapis cezasına itiraz - Son Dakika
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