Son Dakika Haberleri: Nissan Eski Başkanı Ghosn Yeniden Tutuklandı

Nissan Eski Başkanı Ghosn Yeniden Tutuklandı

35 dakika önce

Maddi usulsüzlük iddiaları kapsamında hakkında yürütülen soruşturmada kefaletle serbest kalan eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn yeniden tutuklandı.

Nissan Eski Başkanı Ghosn Yeniden Tutuklandı, System.String[]
Maddi usulsüzlük iddiaları kapsamında hakkında yürütülen soruşturmada kefaletle serbest kalan eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn yeniden tutuklandı.

Japonya'da hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 108 gün tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn, Tokyo savcılarının tutuklama emri kapsamında yeniden tutuklandı.

Daha önce "gelirini eksik gösterme" ve "güven ihlali" suçlamaları nedeniyle tutuklanan Ghosn hakkında verilen beklenmedik kararın, Nissan fonlarını kişisel harcamaları için yanlış kullandığına dair yeni iddialar kapsamında alındığı öğrenildi.

Yeni iddialar

Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ghosn'un kendi tanıdığı biri tarafından işletilen Umman'daki bir Nissan bayisine, Nissan fonlarından 5 milyon dolardan fazla para ödendiği iddia ediliyor. Umman'daki bayiliğe yapılan ödemelerin bir kısmının, bayinin Hintli idarecisinin hesabı aracılığıyla Lübnan'daki sahte bir şirkete devredildiği düşünülüyor. Paranın bir kısmının Ghosn'a ait bir yatın ödemesi için kullanıldığı da iddialar arasında. Savcılar, paranın Nissan'a ait bir fondan Ghosn'un izniyle kullanıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

İddiaları reddetti

Ghosn'un savunma ekibinin, söz konusu ödemeyi Nissan ve iddialara konu şirketin, uzun yıllara dayanan iş ortaklığı kapsamında yapılan meşru bir ödeme olduğunu söyleyerek iddiaları reddettiği öğrenildi. Ghosn'un avukatları, yat alımının ise Nissan ile hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

108 gün sonra serbest kalmıştı

Japonya'da hakkında yürütülen maddi usulsüzlük soruşturması kapsamında 108 gün tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, "ağırlaştırılmış güven ihlali" ve "gelirini eksik bildirme" iddiaları ile suçlanıyor. 6 Mart'ta kefaletle serbest bırakılan Ghosn'un yeniden tutuklanması, Japon kamuoyunu şok etti. Ülkede kefaletle serbest bırakılan şüphelilerin yeniden tutuklanması, olağandışı bir durum olarak değerlendiriliyor. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:44 Kaynak: İHA

Tokyo, Japonya, Nissan, Politika
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