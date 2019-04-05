Son Dakika Haberleri: Nissan Eski Ceo'su Ghosn'un Tutukluluk Süresi Uzatıldı

Nissan Eski Ceo'su Ghosn'un Tutukluluk Süresi Uzatıldı

1 saat önce

Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'un tutukluk süresi 14 Nisan'a kadar uzatıldı.

Nissan Eski Ceo'su Ghosn'un Tutukluluk Süresi Uzatıldı, System.String[]
Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'un tutukluk süresi 14 Nisan'a kadar uzatıldı.

Maddi usulsüzlük iddiaları kapsamında hakkında yürütülen soruşturmada kefaletle serbest kalan eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn dün yeniden tutuklandı. Japonya mahkemesi bugün Ghosn'un tutukluluk süresinin 14 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. Ghosn'un avukatı Junichiro Hironaka, mahkeme kararını temyize götürdü.

9 milyon dolar kefalet parası ödeyerek serbest kalan 65 yaşındaki eski CEO Ghosn, 100 günden fazla bir süre boyunca gözaltında tutulduktan sonra 6 Mart'ta kefaletle serbest bırakılmıştı. Ghosn, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dün yeniden tutuklanmıştı. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:51 Kaynak: İHA

CEO, Nissan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğünü İçin 1978 Model Otomobili Limuzine Dönüştürdü Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık Bahçelievler'de İşlenen Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:39:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nissan Eski Ceo'su Ghosn'un Tutukluluk Süresi Uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]