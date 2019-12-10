Son Dakika Haberleri: Nissan eski yöneticisi Ghosn'un gelirini düşük gösterme suçundan 22 milyon ceza ile karşı karşıya
Son Dakika Dünya Nissan eski yöneticisi Ghosn'un gelirini düşük gösterme suçundan 22 milyon ceza ile karşı karşıya - Son Dakika Dünya

Nissan eski yöneticisi Ghosn'un gelirini düşük gösterme suçundan 22 milyon ceza ile karşı karşıya

6 saat önce

Nissan yolsuzluk iddiasıyla görevden alınan eski yöneticisi Carlos Ghosn maaşını düşük gösterdiği gerekçesiyle 22 milyon dolar ceza ile karşı karşıya

Nissan eski yöneticisi Ghosn'un gelirini düşük gösterme suçundan 22 milyon ceza ile karşı karşıya, System.String[]

Nissan yolsuzluk iddiasıyla görevden alınan eski yöneticisi Carlos Ghosn'un maaşını düşük gösterdiği gerekçesiyle 22 milyon dolar ceza ile karşı karşıya.


Japon sermaye piyasası kurulundan yapılan açıklamada Nissan'ın borsa açıklamaları ve diğer belgelerinin incelendiği ve usulsüzlük tespit edildiği vurgulandı. Kurul bu nedenle başbakanlığa ve finansal hizmetler ajansına otomotiv devine ceza verilmesi tavsiyesinde bulunduğunu duyurdu.

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Nissan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:01 
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