Nissan'ın 3 numarası göreve başlamasından haftalar sonra istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Nissan'ın 3 numarası göreve başlamasından haftalar sonra istifa etti - Son Dakika Dünya

Nissan'ın 3 numarası göreve başlamasından haftalar sonra istifa etti

6 saat önce

Skandallarla darbe üzerine darbe alan Nissan'ı yeniden ayağa kaldırmakla görevlendirilen şirketin 3 numarası Jun Seki işe başladıktan haftalar sonra istifa etti

Nissan'ın 3 numarası göreve başlamasından haftalar sonra istifa etti, System.String[]

Skandallarla darbe üzerine darbe alan Nissan'ı yeniden ayağa kaldırmakla görevlendirilen şirketin 3 numarası Jun Seki işe başladıktan haftalar sonra istifa etti.


Japon otomobil üreticisinden yapılan açıklamada Seki'nin ayrılma talebini bildirdiği ve bunun yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.

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Nissan, Japon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:12 
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