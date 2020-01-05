Nissan'ın eski Başkanı Ghosn hakkında yeni iddia - Son Dakika
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Nissan'ın eski Başkanı Ghosn hakkında yeni iddia

6 saat önce

Lübnanlı avukatlar, Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un görevdeyken Lübnan kanunlarına aykırı olarak İsrail'i ziyaret etmesi nedeniyle yargılanmasını talep etti.

Nissan'ın eski Başkanı Ghosn hakkında yeni iddia, System.String[]

Lübnanlı avukatlar, Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un görevdeyken Lübnan kanunlarına aykırı olarak İsrail'i ziyaret etmesi nedeniyle yargılanmasını talep etti.


Hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında bu kez Lübnan yasaları ile ilgili yeni bir suç iddiası gündeme geldi. Ghosn'un Nissan'da çalıştığı dönemde Lübnan kanunlarına göre yasak olmasına rağmen İsrail'i ziyaret ettiğini belirten Lübnanlı avukatlar, eski başkan Ghosh'un bu suçtan yargılanmasını istedi. Lübnanlı kamu otoritelerinin İsrail ile temas kurduğu gerekçesiyle birçok kişiyi gözaltına aldığını belirten avukatlardan biri olan Hassan Bazzi, Ghosn'un suç işleyen herkesle aynı muameleyi görmesi gerektiğini ifade etti. Bazzi, bir politikacı ya da ünlünün yasaların üzerinde olmaması gerektiğini dile getirdi.


Lübnan'a kaçmıştı


Hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Ghosn, Japon yargısını adil olmamakla suçlamış, adaletsizlikten kaçtığını ifade etmişti. Japonya ile arasında iade anlaşması bulunmayan Lübnan'dan yapılan açıklamada ise, Ghosn'un Lübnan'da sorgulanabileceği belirtilmişti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ghosn'un, önümüzdeki hafta bir basın toplantısı düzenleyerek kaçış süreci ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. - TOKYO

Lübnan, Nissan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
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