Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı... - Son Dakika

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı...

7 saat önce

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı..., System.String[]

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul Atatürk Havalimanı, Nissan, CEO, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
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