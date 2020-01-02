Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı... - Son Dakika

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Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı...
7 saat önce
Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL
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