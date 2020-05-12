Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı

6 saat önce

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un ev hapsindeyken Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılması olayıyla ilgili hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı, System.String[]

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un ev hapsindeyken Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılması olayıyla ilgili hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.


Finansal usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Japonya'da ev hapsinde tutulurken firar eden ve Türkiye aktarmalı Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.


Sosyal medya paylaşımının üzerine soruşturma başlatıldı


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'dan Yörük Işık isimli kullanıcının 30 Aralık 2019'da Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un MNG Jet firmanın TC-TSR kuyruk numaralı uçağı ile Japonya Osoka'dan Atatürk Havalimanı'na geldiği ve aynı firmaya ait TC-RZA kuyruk numaralı uçak ile ülkesi Lübnan'a kaçırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


İddianamede, MNG Jet Havacılık firmasının Ticaret Müdürü Okan K.'nin TC-TSR kuyruk numaralı uçak ile Osaka- İstanbul uçuşunda görev aldığı ve pilotlar Noyan P., Bahri K. ve hostes Serpil K.K.'nın uçakta bulunduğu aktarıldı. TC-RZA kuyruk numaralı uçak ile İstanbul- Beyrut uçuşunda görev aldığı tespit edilen pilotlar Özgü B. B., Serhat K. ve hostes Nesrin A. ve Havaş isimli firmanın yer hizmetlerinde görev alan İsmail M.H. ve Fatih K.'nin ise ifadelerinin alındığı da iddianamede belirtildi.


Şüpheliler direkt uçuşun dikkat çekeceğini düşünerek aktarmalı uçuş planı yapmışlar


İddianamede Carlos Ghosn'un Japonya'da bir yargılama sürecinde bulunduğu ve evinde gözetim altında tutulduğu belirtilirken, Nicolas Mezsaroz isimli bir şahsın Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek isimli şahısları Ghosn'un kaçması konusunda ayarladığı ve kullanılacak uçaklar konusunda MNG Jet Ticaret Müdürü Okan K. ile anlaştığı belirtildi. Şüphelilerin Japonya'dan Lübnan'a direkt bir uçuşun dikkat çekeceğini düşünerek, aktarmalı uçuş planı yaptıkları da iddianamede belirtildi.


Pilotları uçuş konusunda bilgilendirmiş


Okan K.'nın Osaka-İstanbul uçuşunu gerçekleştirmek üzere TC-TSR kuyruk numaralı uçağı, İstanbul-Beyrut uçuşu için ise TC-RZA kuyruk numaralı uçağı ayarladığı ve pilotlar Noyan P., Bahri K.S., Özgü B.B. ve Serhat K. yi bilgilendirdiği iddianamede anlatıldı.


Kolon ve müzik kutusu ile uçağa binmişler


İddianamede TC-TSR kuyruk numaralı uçağın 28 Aralık 2019'da Dubai'de bulunduğu belirtilirken, şüpheliler Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek isimli şahısların uçağa 56-54-99 cm ebatında ses sistemi(kolon) ve 56-70-122 cm ebatında içerisi boş olan 2 adet müzik kutusu ile bindikleri ifade edildi.


Pilotlar Osaka'ya indikten sonra otelde dinlenmişler


Uçağın 29 Aralık 2019'da Osaka Havalimanı'na iniş yaptığı ve müzik kutuları ile birlikte şüpheliler Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek'in uçaktan indikleri iddianamede ifade edilirken, pilotlar Noyan P. ve Bahri K.S. ile hostes Serpil K.K.'nın dinlenmek amacıyla otele gittikleri, aynı gün saat 20: 30 sıralarında Osaka Havalimanı'na İstanbul uçuşunu gerçekleştirmek için geldikleri de açıklandı.


Ghosn'u müzik kutusuna koyarak hava alması için 70 delik açmışlar


İddianamede Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek'in saat 22.15 sıralarında uçağa bindikleri ve yanlarında bulunan büyük müzik kutusu içerisine Carlos Ghosn isimli şahsı koydukları, kutu içerisinde rahat nefes alması amacıyla yaklaşık 70 adet hava delikleri açtıkları da belirtildi.


Ghosn güvenlik önlemlerinden bagaj olarak geçmiş


Osaka Havalimanı'ndaki güvenlik önlemlerinden bagaj olarak geçirilen Carlos Ghosn'un kabin bölümüne yerleştirildiği de iddianamede aktarılırken, TC-TSR kuyruk numaralı uçağın 23.00 sıralarında kalkış yaptığı belirtildi.


Yolcu listesinde Ghosn'un adı yok


Japonya yer hizmetleri firması tarafından düzenlenen yolcu belgesinde ise uçakta yolcu olarak Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek isimli şahısların bulunduğu, kaçırılan Carlos Ghosn isimli şahısın isminin yolcu listesinde yer almadığı da iddianamede yer aldı.


30 Aralık 2019'da saat 4.00 sıralarında MNG Jet Havacılık hangarı önünde uçuşa hazır bekleyen TC-RZA kuyruk numaralı uçağın pilotları Özgü B.B. ve Serhat K. ile hostes Nesrin A.'nın Atatürk Havalimanı'na geldikleri de iddianamede anlatılırken, şüpheli Okan K. nin ise saat 04: 27 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldiği, 05: 11 sıralarında pasaport kontrolünden geçtikten sonra apron tarafına geçtiği belirtildi.


İddianamede aynı gün sabah saat 05: 21 sıralarında TC-TSR kuyruk numaralı uçağın Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı ve MNG Jet'in hangarı önüne saat 05: 30 sıralarında TC-RZA kuyruk numaralı uçağın yakınına yanaştığı belirtilirken, şüpheli Okan K. nin MNG Jet'e ait Ford Connect marka bir araç ile TC-TSR kuyruk numaralı uçağın yanına gittiği belirtildi.


VIP araç ile uçağın yanına gitmişler


Bu sırada Havaş firmasının yer hizmetleri görevlisi çalışanları Ferhat T., Engin B. ve Fatih K. nin gelen yolcular ve uçuş personelini almak için 2 adet VIP araç ile uçağın yanına gittikleri, Ferhat T. nin yolcu olarak gelen şüpheliler Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek'i uçaktan alarak terminale bıraktığı anlatıldı.


İstanbul'daki yolcu listesinde de Ghosn'un adı yok


İddianamede Okan K.'nin yer hizmeti çalışanları ayrıldıktan sonra Carlos Ghosn ile birlikte uçağın merdivenlerine yanaşan Ford Connect marka araca binerek TC-RZA kuyruk numaralı uçağın yanına geçtiği, ardından Carlos Ghosn ile birlikte uçağa bindiği saat 05: 50 sıralarında TC-RZA kuyruk numaralı uçağın Beyrut'a gitmek amacıyla havalandığı belirtildi. Yer hizmetleri sorumlusu Havaş firması tarafından düzenlenen yolcu listesi belgesinde Okan K.'nın adının bulunduğu kaçırılan Carlos Ghosn'un ise isminin yer almadığı iddianamede açıklandı.


Okan K.'ya Beyrut'ta ödeme yapılmış


TC-RZA numaralı uçağın Beyrut Havalimanı'na 30 Aralık 2019 günü saat 07: 15 sıralarında iniş yaptığı da iddianamede aktarılırken, şüpheli Okan K. ile Carlos Ghosn'un uçaktan indikleri, saat 07: 45 sıralarında şüpheli Okan K. nin uçağa Nicolas Mezsaroz ile birlikte döndüğü ve Mezsaroz'un, Ghosn isimli şahsın kaçırılması karşılığında Okan K.'ye ödeme yaparak uçaktan ayrıldığı belirtildi.


Diğer şüpheliler Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek isimli şahısların ise 30 Aralık 2019 saat 10: 00 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaparak Türkiye'den ayrıldığı da iddianamede ifade edildi.


5 şüphelinin 'iştirak halinde göçmen kaçakçılığı' suçundan cezalandırılması talep edildi


İddianamede şüpheliler Okan K., Noyan P., Özgü B.B., Bahri K.S. ve Serhat K. hakkında 'iştirak halinde göçmen kaçakçılığı', şüpheliler Nesrin A. ve Serpil K.K. hakkında ise 'suçu bildirmeme' suçundan ceza talebinde bulunuldu.


Yabancı şüphelilerin dosyası ayrıldı


Yer hizmetleri görevlileri İsmail M.H. ve Fatih K. hakkında ise takipsizlik kararı verilirken, şüpheliler Micheal Taylor, George Antoıne Zayek ve Nicolas Mezsaroz'un açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilemediği için dosyalarının ayrılmasına karar verildiği aktarıldı. - İSTANBUL

Türkiye, Nissan, Lübnan, CEO, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 02:02 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı
Esenyurt'ta damat, kayınpeder ile kayınvalidesini öldürdü Esenyurt'ta damat, kayınpeder ile kayınvalidesini öldürdü         
20:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda         
20:14
Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi         
20:09
Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu         
19:52
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor         
19:28
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi         
19:28
Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı         
19:24
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti         
19:23
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı         
19:15
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor         
18:58
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı         
18:38
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi         
18:18
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti         
18:18
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi         
18:15
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor         
18:08
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı         
18:03
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu         
17:55
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:50
"HDP-İYİ Parti görüştü" tartışmalarına AK Parti'den ilk yorum: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, açık bir şekilde söyleyecekler         
17:48
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi         
17:42
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı         
17:37
Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim         
17:37
İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:31
Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı         
17:31
Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi         
17:29
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti         
17:22
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor         
17:11
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 20:56:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]