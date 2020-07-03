Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili tüm tutuklu sanıklar tahliye oldu - Son Dakika

Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili tüm tutuklu sanıklar tahliye oldu

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un ev hapsindeyken Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılması olayıyla ilgili davanın ilk duruşmasında tüm tutuklu sanıklar tahliye oldu.

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un ev hapsindeyken Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılması olayıyla ilgili davanın ilk duruşmasında tüm tutuklu sanıklar tahliye oldu.

Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi


Japonya'da finansal usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle ev hapsinde tutulurken İstanbul aktarmalı olarak Lübnan'a kaçırılan Carlos Ghosn'a yardım eden Türk vatandaşların yargılanmasına verilen aranın ardından devam edildi.


"Osaka'ya uçuş sırasında yolcularla hiç görüşmedim"


Sanık savunmalarıyla devam eden duruşmada Bahri Kutlu Somek MNG Jet'te 2. kaptan olarak çalıştığını söyleyerek, "Bana 23 Aralık 2019 günü bir uçuş maili geldi. Uçuşları organize eden kişi Okan Kösemen. Biz sadece uçuşu gerçekleştirmek ile yükümlüyüz. İstisnalar dışında da kimin uçtuğunu çok sormayız. Dubai'den yolcu alımı sırasında yer hizmetleri görevlileri kutuları getirdi. Yolcu manifestosunda belirtilen 2 Amerikan yolcu geldi ve uçağa bindi. Osaka'ya uçuş sırasında yolcularla hiç görüşmedim. Osaka'da ise bütün yolcu taşıma ve bagaj taşıma işlemlerini yer hizmetleri gerçekleştirdi. Uçuş sürecinde hostesimiz bize yolcuların rahatsız edilmek istemediğini söyledi biz de hiçbir şekilde yolcuların bulunduğu yere geçmedik. Ben üzerime atılı suçlamayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum" dedi.


Sanık Özgü Bilge Bayram ise diğer sanıklar gibi kendisine de uçuş maili geldiğini belirterek, "Okan Kösemen ile uçuş bilgisi hakkında görüşmemiz oldu. Bana Osaka'dan gelecek yolculardan birinin Beyrut'a geçeceğini kendisinin de geleceğini söyledi. Senin damı götürecek kişi board to board şeklinde mesaj attı. Yani hemen bir uçaktan diğer uçağa geçiş yapılacağını söyledi. Uçağa binen kişileri ve uçağa alınan bagajları biz kontrol etmeyiz bunu yer hizmetleri gerçekleştirir. Okan Kösemen ve yanında bir erkek şahıs bindiğini gördüm. Beyrut'a indiğimizde yolcuyu resmi olan her hizmetlerinden personel karşıladı. Suçlamaları kabul etmem" şeklinde savunma yaptı.


Müşteki MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz ise 31 Aralık günü Carlos Ghosn'un kaçırılmasıyla ilgili haberlerin çıkmaya başladığını ve hemen şikayette bulunduklarını söyledi. Müşteki Şaşmaz olay nedeniyle firmanın o gün yapılacak seferlerinin aksadığını söyleyerek şikayetçi olduğunu beyan etti.


Mahkeme sanık savunmalarının ardından ara kararını açıkladı.


Hakim tutuklu kaldıkları süre nedeniyle tüm tutuklu sanıkların yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesi için ertelendi.


İddianameden


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Okan Kösemen, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu hakkında 'iştirak halinde göçmen kaçakçılığı', şüpheli hostesler Nesrin A. ve Serpil K.K. hakkında ise 'suçu bildirmeme' suçundan ceza talebinde bulunulmuştu. - İSTANBUL

Lübnan, Nissan, CEO, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili tüm tutuklu sanıklar tahliye oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:38 Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı 20:23 Ankara Emniyet Müdürlüğü: Saldırıda bulunan avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız 18:58 Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 16:39 Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:45 Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin
23:51
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
23:14
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
23:13
Gaziantep FK, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 yendi
22:53
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın
22:44
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
22:19
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 00:16:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili tüm tutuklu sanıklar tahliye oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]