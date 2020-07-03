Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili tüm tutuklu sanıklar tahliye oldu - Son Dakika

Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili tüm tutuklu sanıklar tahliye oldu

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un ev hapsindeyken Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılması olayıyla ilgili davanın ilk duruşmasında tüm tutuklu sanıklar tahliye oldu.

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un ev hapsindeyken Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılması olayıyla ilgili davanın ilk duruşmasında tüm tutuklu sanıklar tahliye oldu.

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Japonya'da finansal usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle ev hapsinde tutulurken İstanbul aktarmalı olarak Lübnan'a kaçırılan Carlos Ghosn'a yardım eden Türk vatandaşların yargılanmasına verilen aranın ardından devam edildi.

"OSAKA'YA UÇUŞ SIRASINDA YOLCULARLA HİÇ GÖRÜŞMEDİM"

Sanık savunmalarıyla devam eden duruşmada Bahri Kutlu Somek MNG Jet'te 2. kaptan olarak çalıştığını söyleyerek, "Bana 23 Aralık 2019 günü bir uçuş maili geldi. Uçuşları organize eden kişi Okan Kösemen. Biz sadece uçuşu gerçekleştirmek ile yükümlüyüz. İstisnalar dışında da kimin uçtuğunu çok sormayız. Dubai'den yolcu alımı sırasında yer hizmetleri görevlileri kutuları getirdi. Yolcu manifestosunda belirtilen 2 Amerikan yolcu geldi ve uçağa bindi. Osaka'ya uçuş sırasında yolcularla hiç görüşmedim. Osaka'da ise bütün yolcu taşıma ve bagaj taşıma işlemlerini yer hizmetleri gerçekleştirdi. Uçuş sürecinde hostesimiz bize yolcuların rahatsız edilmek istemediğini söyledi biz de hiçbir şekilde yolcuların bulunduğu yere geçmedik. Ben üzerime atılı suçlamayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum" dedi.

Sanık Özgü Bilge Bayram ise diğer sanıklar gibi kendisine de uçuş maili geldiğini belirterek, "Okan Kösemen ile uçuş bilgisi hakkında görüşmemiz oldu. Bana Osaka'dan gelecek yolculardan birinin Beyrut'a geçeceğini kendisinin de geleceğini söyledi. Senin damı götürecek kişi board to board şeklinde mesaj attı. Yani hemen bir uçaktan diğer uçağa geçiş yapılacağını söyledi. Uçağa binen kişileri ve uçağa alınan bagajları biz kontrol etmeyiz bunu yer hizmetleri gerçekleştirir. Okan Kösemen ve yanında bir erkek şahıs bindiğini gördüm. Beyrut'a indiğimizde yolcuyu resmi olan her hizmetlerinden personel karşıladı. Suçlamaları kabul etmem" şeklinde savunma yaptı.

Müşteki MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz ise 31 Aralık günü Carlos Ghosn'un kaçırılmasıyla ilgili haberlerin çıkmaya başladığını ve hemen şikayette bulunduklarını söyledi. Müşteki Şaşmaz olay nedeniyle firmanın o gün yapılacak seferlerinin aksadığını söyleyerek şikayetçi olduğunu beyan etti.

Mahkeme sanık savunmalarının ardından ara kararını açıkladı.

Hakim tutuklu kaldıkları süre nedeniyle tüm tutuklu sanıkların yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Okan Kösemen, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu hakkında 'iştirak halinde göçmen kaçakçılığı', şüpheli hostesler Nesrin A. ve Serpil K.K. hakkında ise 'suçu bildirmeme' suçundan ceza talebinde bulunulmuştu.

(İHA)

Lübnan, Nissan, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili tüm tutuklu sanıklar tahliye oldu - Son Dakika

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