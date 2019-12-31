Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn, yargılandığı Japonya'dan kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn, yargılandığı Japonya'dan kaçtı - Son Dakika Dünya

Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn, yargılandığı Japonya'dan kaçtı

6 saat önce

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, yargılandığı Japonya'dan kaçtı

Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn, yargılandığı Japonya'dan kaçtı, System.String[]

Japon otomotiv devi Nissan'ın eski tepe yöneticisi Carlos Ghosn yolsuzluktan yargılandığı Japonya'dan kaçtı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ortaya çıkan Ghosn, "Adaletten kaçmadım, adaletsizlikten, siyasi baskıdan kaçtım." dedi.


Japonya'da cezaevinde 108 gün kaldıktan sonra 9 milyon dolar kefaletle serbest bırakılan Ghosn ayrıca, "Çürümüş bir Japon adalet sistemi tarafından artık daha fazla rehin tutulmayacağım." diye konuştu. Ghosn bundan sonra medya ile daha özgürce iletişime geçebileceğini de ifade etti.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:04 
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