Nissan'ın Eski Üst Yöneticisi Ghosn Açık Duruşmada Hakim Karşısında

ANKARA/ Japonya'da, kazancını düşük göstermekle suçlanan Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Carlos Ghosn, ilk kez halka açık duruşmada hakim karşısına çıktı.

ANKARA/ Japonya'da, kazancını düşük göstermekle suçlanan Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Carlos Ghosn, ilk kez halka açık duruşmada hakim karşısına çıktı.



Kyodo ajansının haberine göre Ghosn, tutuklanmasıyla ilgili açıklama talebinde bulunması üzerine düzenlenen açık duruşmadaki savunmasında "masum olduğunu" söyledi.



Savcılık talebiyle 19 Kasım'dan bu yana gözaltı merkezinde tutulan Ghosn, herhangi bir suçu olmadığını savundu ve gözaltı süresinin uzatılmasına itiraz etti.



Hayatının 20 yılını Nissan'ı canlandırmaya adadığını ve tutuklanmasının haksızlık olduğunu savunan Ghosn, Nissan'ı terk etmek gibi bir seçeneği olduğunu ancak kalmaya karar verdiğini dile getirerek "Bir kaptan fırtınada gemiyi terk etmez." ifadesini kullandı.



Japon otomobil üreticisine zarar verdiği yönündeki suçlamaları reddederek "onurlu ve yasal" şekilde iş yaptığını savunan Ghosn, "Savcıların iddialarının aksine, şirketten el altından hiçbir ödeme almadım." diye konuştu.



Yargıç Yuichi Tada ise delilleri yok etme ve Japonya'dan kaçabilme olasılığına karşı Ghosn'un tutukluluğunun gerekli olduğunu söyledi.



Ghosn'un avukatlarından Go Kondo, müvekkilinin kaçma riski olmadığını ifade ederek, "Kendisi çok tanınmış biri dolayısıyla kaçması çok zor. Delilleri yok etmesi gibi bir risk de söz konusu değil." dedi.



Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da tutuklanmıştı.



Suçlu bulunması halinde Ghosn'un 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.



Yardımcısı Greg Kelly de Ghosn'un hemen ardından tutuklanmıştı.



Ghosn ve Kelly'nin avukatları olmadan uzun süre sorgulanmaları, uluslararası toplum tarafından eleştirilmişti.





Nissan Motor Yönetim Kurulu, Ghosn ve Kelly'nin görevlerine son vermiş, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.





Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a gelmişti.





Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi olmuştu.





Yakıt veri manipülasyonu skandalının vurduğu Mitsubishi şirketi de 2016'da Nissan-Renault ortaklığına katılmıştı.





Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı, bu yılın ilk yarısında 5,54 milyon araçla, başlıca rakibi Volkswagen'i geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil satıcısı oldu.

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