Nissan'ın eski yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla ilgili İstanbul'da 7... - Son Dakika

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Nissan'ın eski yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla ilgili İstanbul'da 7...
6 saat önce
Nissan'ın eski yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:56 Kaynak: AA
Nissan'ın eski yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı
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