Nissan'ın firarı başkanı Ghosn basın açıklaması düzenleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nissan'ın firarı başkanı Ghosn basın açıklaması düzenleyecek - Son Dakika

Nissan'ın firarı başkanı Ghosn basın açıklaması düzenleyecek

6 saat önce

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar eden Nissan Motor eski Başkanı Ghosn, 8 Ocak'ta basının karşısına çıkmayı planlıyor.

Nissan'ın firarı başkanı Ghosn basın açıklaması düzenleyecek, System.String[]

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar eden Nissan Motor eski Başkanı Ghosn, 8 Ocak'ta basının karşısına çıkmayı planlıyor.


Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn 8 Ocak'ta gazetecilerle bir araya gelecek. Japonya ve dünya kamuoyu Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a nasıl kaçtığını açıklayıp açıklamayacağını merak ederken, firari başkanın ağır eleştirilerde bulunduğu Japon adalet sistemi hakkında da konuşması bekleniyor.


Yeni iddialar


Japonya'dan sürpriz firarı ile ülke ve dünya kamuoyunu şaşırtan Ghosn'un kaçış planına dair detaylar henüz kesinlik kazanmazken Japonya'da soruşturmalar devam ediyor. Daha önce Ghosn'un Japonya'dan çıkışına dair resmi bir kayıt bulunmadığını açıklayan yetkililer, son olarak İstanbul'a giden özel bir jetin Osaka yakınlarındaki Kansai Uluslararası Havalimanı'ndan Pazar günü saat 23.00'da ayrıldığını belirledi. Ayrıca özel bir güvenlik şirketinin, kaçış planında rol oynadığına dair iddialar da araştırılıyor.


Açıklama yapmıştı


Geçtiğimiz pazartesi, gündemde olan firar haberini Lübnan'dan doğrulayan Ghosn, "Adaletten kaçmadım, adaletsizlikten ve siyasi zulümden kaçtım" ifadelerini kullanmıştı. Ghosn, artık basınla özgürce iletişim kurabileceğini belirterek, "Önümüzdeki haftaya başlamayı dört gözle bekliyorum" demişti. - TOKYO

Japonya, Nissan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:57 Kaynak: İHA
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