Nissan'ın firari eski Başkanı Ghosn için Interpol'den tutuklama emri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nissan'ın firari eski Başkanı Ghosn için Interpol'den tutuklama emri - Son Dakika

Nissan'ın firari eski Başkanı Ghosn için Interpol'den tutuklama emri

7 saat önce

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar eden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn için Interpol tarafından Lübnan'a tutuklama emri verildi.

Nissan'ın firari eski Başkanı Ghosn için Interpol'den tutuklama emri, System.String[]

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar eden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn için Interpol tarafından Lübnan'a tutuklama emri verildi.

Uluslararası Polis Komisyonu (Interpol), yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a kaçan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn için Lübnan'a tutuklama emri verdi. Lübnan Adalet Bakanı da Interpol'den kırmızı bülten notu aldıklarını doğruladı.

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Japonya'dan sürpriz firarı ile ülke ve dünya kamuoyunu şaşırtan Ghosn'un kaçış planına dair detaylar henüz kesinlik kazanmazken Japonya'da soruşturmalar devam ediyor. Daha önce Ghosn'un Japonya'dan çıkışına dair resmi bir kayıt bulunmadığını açıklayan yetkililer, son olarak İstanbul'a giden özel bir jetin Osaka yakınlarındaki Kansai Uluslararası Havalimanı'ndan Pazar günü yerel saatle 23.00'da ayrıldığını belirlemişlerdi. Ayrıca özel bir güvenlik şirketinin, kaçış planında rol oynadığına dair iddialar da araştırılıyor.

(İHA)

Japonya, Lübnan, Nissan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
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Nissan'ın firari eski Başkanı için, Interpol'den tutuklama emri
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