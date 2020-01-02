Nissan'ın firari eski başkanı Ghosn'un Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddia edildi - Son Dakika

Nissan Motor'un firari eski Başkanı Carlos Ghosn'un dün Lübnan'da Cumhurbaşkanı Micheal Aoun ile görüştüğü iddia edildi.



Yolsuzluk iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar eden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un dün Lübnan Cumhurbaşkanı Micheal Aoun ile görüştüğü öne sürüldü. Aoun'a yakın kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Aoun tarafından sıcak bir şekilde karşılandığı ve Aoun'a koruması için teşekkür ettiği iddia edildi. Toplantının basına kapalı gerçekleştirildiği ve Ghosn'un Cumhurbaşkanlığı koruması altında olduğu öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin ise görüşmeyi yalanladığı öğrenildi.



Fransa, Lübnan ve Brezilya vatandaşlıklarına sahip Ghosn'un yasal Fransız pasaportuyla ülkeye giriş yaptığını kaydeden Lübnanlı yetkililer, Ghosn'a karşı yasal tedbirler almaya gerek olmadığını dile getirdi.



Fransa ve Lübnan Dışişleri Bakanlıkları Ghosn'un firarından haberlerinin olmadığını iddia ederken, Lübnanlı yetkililer, "Lübnan-Japonya arasında herhangi bir iade anlaşması bulunmuyor" açıklamasında bulundu.



Uluslararası Polis Merkezi (Interpol), Lübnan'a bugün Ghosn için tutuklama emri vermişti. Lübnan Adalet Bakanı da Interpol'den kırmızı bülten notu aldıklarını doğrulamıştı. - BEYRUT