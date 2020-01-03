Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghon'u Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırdığı iddia edilen 7... - Son Dakika

Nissan 'ın firari eski CEO 'su Carlos Ghon'u Türkiye üzerinden Lübnan 'a kaçırdığı iddia edilen 7 şüpheliden yer hizmetlerinde çalışan F.K. ile İ.M.H. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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