Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghon'u Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırdığı iddia edilen 7... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghon'u Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırdığı iddia edilen 7... - Son Dakika

Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghon'u Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırdığı iddia edilen 7...

6 saat önce

Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghon'u Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırdığı iddia edilen 7 şüpheliden yer hizmetlerinde çalışan F.K. ile İ.M.H. savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghon'u Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırdığı iddia edilen 7..., System.String[]

Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghon'u Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırdığı iddia edilen 7 şüpheliden yer hizmetlerinde çalışan F.K. ile İ.M.H. savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Diğer 5 şüpheli hakkında ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi. - İSTANBUL

Lübnan, Nissan, CEO, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:07 Kaynak: İHA
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