Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghon'u Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırdığı iddia edilen 7... - Son Dakika

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Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghon'u Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırdığı iddia edilen 7...
6 saat önce
Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghon'u Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırdığı iddia edilen 7 şüpheliden yer hizmetlerinde çalışan F.K. ile İ.M.H. savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:07 Kaynak: İHA
Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghon'u Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırdığı iddia edilen 7 şüpheliden yer hizmetlerinde çalışan F.K. ile İ.M.H. savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Diğer 5 şüpheli hakkında ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi. - İSTANBUL
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