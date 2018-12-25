Son Dakika Haberleri: Nissan'ın Tutuklu Ceo Yardımcısı Kefaletle Serbest

Nissan'ın Tutuklu Ceo Yardımcısı Kefaletle Serbest

35 dakika önce

Japonya'da tutuklanan eski Nissan Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un gelirini düşük göstererek vergi kaçırmasını sağlayan Yardımcısı Greg Kelly'nin kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

Nissan'ın Tutuklu Ceo Yardımcısı Kefaletle Serbest, System.String[]
Japonya'da tutuklanan eski Nissan Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un gelirini düşük göstererek vergi kaçırmasını sağlayan Yardımcısı Greg Kelly'nin kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

Nissan'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un gelirini düşük göstererek vergi kaçırmasını sağlayan Yardımcısı Greg Kelly kefaletle serbest bırakıldı. Tokyo Bölge Mahkemesi, Ghosn'un kazancını düşük göstermesine yardım etmekle suçlanan Kelly'nin kefalet bedeli olarak 70 milyon yen (636 bin dolar) ödemesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, 16 milyon dolardan fazla şahsi yatırımının zararını Nissan'a kaydırdığı iddiasıyla Cuma günü tekrar gözaltına alınan Ghosn'un tutukluluk süresini 10 gün daha uzattı. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:02 Kaynak: İHA

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