Nissan Leaf 400 Bin Satan İlk Elektrikli Otomobil Oldu

Nissan
Elektrikli Otomobil Tarihinden Önemli Bir Dönüm Noktasına Ulaştı
Nissan tamamen elektrikli otomobil pazarından sessizce önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Tam 400 bin adet satış yapılan ilk elektrikli otomobil modeli, "bence Tesla
gibi sanılanın aksine" Nissan Leaf modeli oldu.
Nissan 2010 yılındaki ilk çıkışından bu yana giderek artan bir şekilde satışlarını arttırdı. Özellikle Elektrikli Otomobillerin çağının tam başlamasını beklediğimiz, 2020 yılına kadar talebin giderek artmasını da bekleyebiliriz. 2015 yılında 200 bin satış gerçekleşirken son üç yılda bu rakam 200 bin adet oldu.
Bu araçların büyük bir çoğunluğu 90 bin ABD
, Japonya
'da ise 50 Bin, Avrupa
pazarında ise 40 olarak gerçekleşmişti. Ancak şirketin bu ünvanı uzun süre taşıması zor görünüyor.
Zira Tesla, 2018'de tam 140 bin adet Model 3 sattı ve bu kısa bir süre önce 35 bin dolarlık Model 3 duyurmadan önceydi. Yine de Nissan'ın gelinen durumdan memnun olduğunu söyleyebiliriz. Daha fazla rekabet gelecekte Nissan'ın elini daha fazla güçlendirebilir.
Tam bir şehir içi kullanım aracı olarak benimsenmesi, sınırlı menzili ve kısa şarj süreleri onu şehir içi kullanımda benzersiz yapıyor.
Nissan