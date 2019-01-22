Nissan Leaf'in Menzili Arttı

CARMEDYA.COM -
Nissan
'ın elektrikli modeli Leaf, Plus ön adını alarak müşterilere daha fazla menzil sunmayı amaçlıyor.
Japon
otomotiv devi NISSAN, en son teknoloji ürünlerinin
tanıtıldığı, elektronik fuarı CES'te %100 elektrikli modeli LEAF'in yeni
versiyonu sahneledi. 458 km'lik sürüş menziline sahip LEAF E-plus, kullanışlı
grafik tabanlı İnsan-Makine Ara yüzü sayesinde, sürücüler, araçlar ve
topluluklar arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor.
Nissan Leaf E-Plus'tan 458 km'lik sürüş menzili
Nissan Leaf E-Plus, Nissan Intelligent Mobility'i
"Akıllı Güç, Akıllı Sürüş ve Akıllı Entegrasyon" alanında kaydedilen
ilerlemeyle temsil ediyor. Nissan LEAF, 322 km'ye varan sürüş menzili,
neredeyse sessiz çalışan motoru, yumuşak ve hassas gaz pedalı ile birçok
müşterinin ihtiyacını karşılarken, Nissan Leaf E-Plus %40'ın üzerinde bir artış
ile 458 km'lik bir sürüş menzili sunuyor.
Nissan Leaf E-Plus
Model yüksek kapasiteli akü ve güçlü motor bir arada 160 KW
güç, 340 Nm tork üreterek, aracın yüksek hızda sürüş esnasında daha çabuk ivme
almasını sağlıyor. Böylece 80 km/s'den 120 km/s'ye çıkış yaklaşık %13 daha
hızlı oluyor. Bu özelliği LEAF E-plus'ın daha yavaş seyreden araçları güvenli
bir şekilde sollamasına, virajları daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde
dönmesine, hızlı akan trafiğin içine kolayca girmesine olanak sağlıyor.
Nissan Leaf E-Plus iç mekan
Yenilenmiş arayüz
Yeni Nissan Leaf, kullanışlı grafik tabanlı İnsan-Makine arayüzü
sayesinde, sürücüler, araçlar ve topluluklar arasında bağlantı kurulmasını
sağlıyor.
Araç
sahibine Nissan Connect akıllı telefon aplikasyonunu kullanarak
aracın şarj durumunu takip etme, şarj işlemini uygun enerji tarifelerinden
yararlanabilecek şekilde planlama, en yakın şarj istasyonunu bulma ve araca
binmeden önce ısıtma veya soğutma gibi işlemleri yapabilme imkanı veriyor. Ayrıca
8 inç'lik ekranı ve güncellenmiş navigasyon sistemiyle müşterilerine ekranda
dokunma, ilerleme ve kaydırma da dahil olmak üzere, akıllı telefondakine benzer
işlemler yapabilme imkanı sunuyor. Aplikasyon, harita ve yazılım güncellemeleri
de manüel olarak USB kullanmak veya bir Nissan bayisine gitmek yerine, sadece
bir butona dokunarak kablosuz ağ üzerinden kolayca yapılabiliyor. Aracın
navigasyon sistemini uyumlu bir akıllı telefon ile senkronize eden sorunsuz
sürüş ve yürüyüş güzergahlarını tespit eden Kapıdan-Kapıya Navigasyon da yeni
versiyonda yer alıyor.
Nissan Leaf E-Plus
Nissan yeni otonom sistemiyle CES'te "Görünmeyeni
Gör" dedi
Nissan, gerçek ve sanal dünyaları bir araya getirerek, nihai
bağlantılı araç deneyimi yaratarak, sürücülerin görünmezliği görmelerine
yardımcı olan gelecekteki araç vizyonunu CES'te açıkladı.
Nissan Intelligent Mobility vizyonuyla geliştirilen,
Nissan'ın I2V olarak adlandırdığı yazılım teknolojisi 'görünmeyeni gör',
bulutta depolanan verilerle aracın iç ve dış sensörlerden gelen bilgileri
birleştirerek sürücüleri destekliyor. Bu sistem yalnızca aracın yakın çevresini
izlemesini sağlamakla kalmayıp, bir binanın arkasında veya köşede ne olduğunu
da gösteriyor ve sürücülere ne olacağını önceden tahmin etme imkanı sağlıyor.
Sanal dünyaya dokunarak, servis ve iletişim için sonsuz olanaklar sunuyor. I2V,
sürüşü daha rahat, konforlu ve heyecanlı hale getirirken sürücülere insani bir
şekilde kılavuzluk yapıyor.
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