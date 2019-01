Nissan Leaf'in Menzili Arttı

Nissan Leaf E-Plus

CARMEDYA.COM - Nissan 'ın elektrikli modeli Leaf, Plus ön adını alarak müşterilere daha fazla menzil sunmayı amaçlıyor. Japon otomotiv devi NISSAN, en son teknoloji ürünlerinintanıtıldığı, elektronik fuarı CES'te %100 elektrikli modeli LEAF'in yeniversiyonu sahneledi. 458 km'lik sürüş menziline sahip LEAF E-plus, kullanışlıgrafik tabanlı İnsan-Makine Ara yüzü sayesinde, sürücüler, araçlar vetopluluklar arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor.Nissan Leaf E-Plus'tan 458 km'lik sürüş menziliNissan Leaf E-Plus, Nissan Intelligent Mobility'i"Akıllı Güç, Akıllı Sürüş ve Akıllı Entegrasyon" alanında kaydedilenilerlemeyle temsil ediyor. Nissan LEAF, 322 km'ye varan sürüş menzili,neredeyse sessiz çalışan motoru, yumuşak ve hassas gaz pedalı ile birçokmüşterinin ihtiyacını karşılarken, Nissan Leaf E-Plus %40'ın üzerinde bir artışile 458 km'lik bir sürüş menzili sunuyor.Model yüksek kapasiteli akü ve güçlü motor bir arada 160 KWgüç, 340 Nm tork üreterek, aracın yüksek hızda sürüş esnasında daha çabuk ivmealmasını sağlıyor. Böylece 80 km/s'den 120 km/s'ye çıkış yaklaşık %13 dahahızlı oluyor. Bu özelliği LEAF E-plus'ın daha yavaş seyreden araçları güvenlibir şekilde sollamasına, virajları daha hızlı ve sorunsuz bir şekildedönmesine, hızlı akan trafiğin içine kolayca girmesine olanak sağlıyor.Yenilenmiş arayüzYeni Nissan Leaf, kullanışlı grafik tabanlı İnsan-Makine arayüzüsayesinde, sürücüler, araçlar ve topluluklar arasında bağlantı kurulmasınısağlıyor. Araç sahibine Nissan Connect akıllı telefon aplikasyonunu kullanarakaracın şarj durumunu takip etme, şarj işlemini uygun enerji tarifelerindenyararlanabilecek şekilde planlama, en yakın şarj istasyonunu bulma ve aracabinmeden önce ısıtma veya soğutma gibi işlemleri yapabilme imkanı veriyor. Ayrıca8 inç'lik ekranı ve güncellenmiş navigasyon sistemiyle müşterilerine ekrandadokunma, ilerleme ve kaydırma da dahil olmak üzere, akıllı telefondakine benzerişlemler yapabilme imkanı sunuyor. Aplikasyon, harita ve yazılım güncellemeleride manüel olarak USB kullanmak veya bir Nissan bayisine gitmek yerine, sadecebir butona dokunarak kablosuz ağ üzerinden kolayca yapılabiliyor. Aracınnavigasyon sistemini uyumlu bir akıllı telefon ile senkronize eden sorunsuzsürüş ve yürüyüş güzergahlarını tespit eden Kapıdan-Kapıya Navigasyon da yeniversiyonda yer alıyor.Nissan yeni otonom sistemiyle CES'te "GörünmeyeniGör" dediNissan, gerçek ve sanal dünyaları bir araya getirerek, nihaibağlantılı araç deneyimi yaratarak, sürücülerin görünmezliği görmelerineyardımcı olan gelecekteki araç vizyonunu CES'te açıkladı.Nissan Intelligent Mobility vizyonuyla geliştirilen,Nissan'ın I2V olarak adlandırdığı yazılım teknolojisi 'görünmeyeni gör',bulutta depolanan verilerle aracın iç ve dış sensörlerden gelen bilgileribirleştirerek sürücüleri destekliyor. Bu sistem yalnızca aracın yakın çevresiniizlemesini sağlamakla kalmayıp, bir binanın arkasında veya köşede ne olduğunuda gösteriyor ve sürücülere ne olacağını önceden tahmin etme imkanı sağlıyor.Sanal dünyaya dokunarak, servis ve iletişim için sonsuz olanaklar sunuyor. I2V,sürüşü daha rahat, konforlu ve heyecanlı hale getirirken sürücülere insani birşekilde kılavuzluk yapıyor.