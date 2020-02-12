Nissan, Lübnan'a kaçan eski yönetici Ghosn'a 90 milyon dolarlık tazminat davası açtı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Nissan, Lübnan'a kaçan eski yönetici Ghosn'a 90 milyon dolarlık tazminat davası açtı - Son Dakika Dünya

Nissan, Lübnan'a kaçan eski yönetici Ghosn'a 90 milyon dolarlık tazminat davası açtı

6 saat önce

Otomotiv firması Nissan, Japonya'da adli kontrol altında tutulurken Lübnan'a kaçan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'a 90 milyon dolarlık tazminat talebiyle dava açtı.

Nissan, Lübnan'a kaçan eski yönetici Ghosn'a 90 milyon dolarlık tazminat davası açtı, System.String[]

Otomotiv firması Nissan, Japonya'da adli kontrol altında tutulurken Lübnan'a kaçan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'a 90 milyon dolarlık tazminat talebiyle dava açtı. Şirket, Carlos Ghosn'un "yıllar süren yozlaşmış uygulamaları" nedeniyle zarara uğradığını savunuyor. Tazminat miktarı talebinin artması bekleniyor.


Şirketin Japonya'da açtığı davada, "Ghosn'un şirket yöneticisi olarak güvene dayalı görevini kötüye kullanması, Nissan'ın kaynakları ve varlıklarını suistimali" ile bağlantılı finansal zarar için 90 milyon dolar tazminat talep etti.

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Japonya, Lübnan, Nissan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:00 
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