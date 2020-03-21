Nissan Meksika'da üretime 2 hafta ara verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Nissan Meksika'da üretime 2 hafta ara verdi - Son Dakika Ekonomi

Nissan Meksika'da üretime 2 hafta ara verdi

6 saat önce

MEXICO Japon otomobil üreticisi Nissan Motor Co, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Meksika'daki 2 tesiste üretime ara verdi.

Nissan Meksika'da üretime 2 hafta ara verdi, System.String[]

MEXICO Japon otomobil üreticisi Nissan Motor Co, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Meksika'daki 2 tesiste üretime ara verdi.

Nissan'dan yapılan açıklamada, Aguascalientes ve Cuernavaca kentlerindeki tesislerde 25 Mart-14 Nisan tarihlerinde üretime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu tedbirin salgının yayılmasını önlemek amacıyla alındığı vurgulanırken, Nissan çalışanları arasında Kovid-19 salgını görülmediği kaydedildi.

Meksika'da 203 kişide yeni tip koronavirüs görülürken, salgın nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Meksika, Nissan, Japon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:08 Kaynak: AA

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