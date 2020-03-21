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Nissan Meksika'da üretime 2 hafta ara verdi
6 saat önce
MEXICO Japon otomobil üreticisi Nissan Motor Co, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Meksika'daki 2 tesiste üretime ara verdi.
MEXICO Japon otomobil üreticisi Nissan Motor Co, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Meksika'daki 2 tesiste üretime ara verdi.
Nissan'dan yapılan açıklamada, Aguascalientes ve Cuernavaca kentlerindeki tesislerde 25 Mart-14 Nisan tarihlerinde üretime ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu tedbirin salgının yayılmasını önlemek amacıyla alındığı vurgulanırken, Nissan çalışanları arasında Kovid-19 salgını görülmediği kaydedildi.
Meksika'da 203 kişide yeni tip koronavirüs görülürken, salgın nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirmişti.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:08 Kaynak: AA
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