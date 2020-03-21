Nissan Meksika'da üretime 2 hafta ara verdi

Nissan'dan yapılan açıklamada, Aguascalientes ve Cuernavaca kentlerindeki tesislerde 25 Mart-14 Nisan tarihlerinde üretime ara verileceği belirtildi.

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