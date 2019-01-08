Nissan Motor'un Eski Ceo'su Ghosn'un Avukatlarından Açıklama

Nissan Motor'un eski başkanı Carlos Ghosn'un avukatları, Ghosn'un hiçbir suç işlemediğine emin olduklarını ve tutukluluğunun devamı için neden olmadığını söyledi.

Nissan Motor'un eski başkanı Carlos Ghosn'un avukatları, Ghosn'un hiçbir suç işlemediğine emin olduklarını ve tutukluluğunun devamı için neden olmadığını söyledi.



Yaklaşık 2 aylık tutukluluğunun ardından hakim karşısına çıkan Nissan Motor'un eski CEO'su Carlos Ghosn'un avukatları, duruşmanın ardından bir açıklama yaptı. Savcılar delilleri dikkatlice incelemeden Ghosn'un tutukladığını savunan avukatlar, duruşma sırasında dile getirilen Ghosn aleyhindeki tüm mali usulsuzluk iddialarının da temelsiz olduğunu söyledi.



Yaklaşık 2 aydır tutuklu olan Ghosn, Tokyo'da hakim karşısına çıkmış, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Ghosn'un uzun tutukluluğuna sebep olarak ise, delil karartma ve kaçma şüphesi gösterilmişti. - TOKYO

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