Nissan, NASA iş birliğinde elektrikli araçlarda "ezber bozacak" yeni batarya üretecek - Son Dakika
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Nissan, NASA iş birliğinde elektrikli araçlarda "ezber bozacak" yeni batarya üretecek

09.04.2022 07:50
Nissan, NASA iş birliğinde elektrikli araçlarda "ezber bozacak" yeni batarya üretecek

Nissan, elektrikli araçlara (EV) yönelik "ezber bozacak" yeni tip batarya üretiminde NASA ile iş birliği yapacak.

Nissan, elektrikli araçlara (EV) yönelik "ezber bozacak" yeni tip batarya üretiminde NASA ile iş birliği yapacak.

Japon üretici, EV'lere yönelik daha hızlı şarj olabilecek ve daha hafif batarya için NASA yeni proje iş birliği yapacağını duyurdu.

Firmanın açıklamasına göre Nissan, NASA iş birliğinde lityum-iyon bataryaların yerini alacak tam katı hal batarya imal edecek.

Yeni tip bataryalar, mevcut kullanılanların yarısı büyüklüğünde olacak ve 15 dakikada yeniden şarj edilebilecek

Nadir metaller dahil pahalı materyallerin kullanıldığı lityum-iyon bataryaların yerini alacak yeni ürünlerin lansmanının 2028'de yapılması hedefleniyor.

Nissan Başkan Yardımcısı Nakaguro Kunio, projeye yönelik firmanın "rekabetçi" özelliğine dikkati çekerek "ezber bozacak" bir batarya üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Şirket yöneticilerinden Kazuhiro Doi, ABD'deki University of California San Diego'nun katkı sunacağı proje sonunda ortaya çıkacak ürüne "hem NASA'nın hem de Nissan'ı ihtiyacı olduğunu" belirtti.

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Nissan, Japon, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nissan, NASA iş birliğinde elektrikli araçlarda 'ezber bozacak' yeni batarya üretecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nissan, NASA iş birliğinde elektrikli araçlarda "ezber bozacak" yeni batarya üretecek - Son Dakika
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