Nissan, SUV liderliğini elektrikliye taşıyacak
1 saat önce
2018'in SUV lideri Nissan, bu alandaki başarısını elektrikliye taşımayı planlıyor.
2018'in SUV lideri Nissan, bu alandaki başarısını elektrikliye taşımayı planlıyor. Japon marka, 2020'de Türkiye'ye gelecek Nissan Leaf ile elektrikli segmentinde liderlik hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:30
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