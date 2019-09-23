Son Dakika Haberleri: Nissan, SUV liderliğini elektrikliye taşıyacak
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Nissan, SUV liderliğini elektrikliye taşıyacak

1 saat önce

2018'in SUV lideri Nissan, bu alandaki başarısını elektrikliye taşımayı planlıyor.

Nissan, SUV liderliğini elektrikliye taşıyacak, System.String[]

2018'in SUV lideri Nissan, bu alandaki başarısını elektrikliye taşımayı planlıyor. Japon marka, 2020'de Türkiye'ye gelecek Nissan Leaf ile elektrikli segmentinde liderlik hedefliyor.

Türkiye, Nissan, Japon, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:30 
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