Nissan Türkiye yönetici ihraç etmeye devam ediyor - Son Dakika
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Nissan Türkiye yönetici ihraç etmeye devam ediyor

7 saat önce

Nissan Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Birol Kırklareli, Nissan Güney Afrika Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Nissan Türkiye yönetici ihraç etmeye devam ediyor, System.String[]

Nissan Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Birol Kırklareli, Nissan Güney Afrika Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan Türkiye, yönetici ihraç etmeye devam ediyor.

Nissan Türkiye bünyesinde 1997'de finans müdürü olarak göreve başlayan, 2002'de finans ve muhasebe müdürlüğü görevini üstlenen, 2005'ten beri sürdürdüğü finansal kontrolörlüğünün ardından 1 Nisan 2012 itibarıyla Nissan Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Birol Kırklareli, Nissan Güney Afrika Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

1 Mart itibarıyla yeni görevine başlayacak olan Kırklareli, Nissan Güney Afrika bölgesinde Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak sorumluluk üstlenecek.

Nissan Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Yönetim Komitesi Başkanı Peyman Kargar'ın duyurusunu yaptığı atama ile Kırklareli, bundan sonra Güney Afrika'da mali işler faaliyetinin geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İletişim bölümünde eğitimini tamamlayan Kırklareli, iş hayatına Yapı Kredi'de başladı. Kırklareli, Çukurova İthalat ve İhracat'ta finans uzmanlığı görevinin ardından Valeo Otomotiv'de finans müdürü olarak çalıştı. Kırklareli, 1997 yılından itibaren Nissan'da kariyerine devam ediyor.

Kırklareli, Türkiye, Afrika, Nissan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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