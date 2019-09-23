Son Dakika Haberleri: Nissan ve Ghosn'a ceza yağdı
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Nissan ve Ghosn'a ceza yağdı

27 dakika önce

CARMEDYA.COM – Bir dönem Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakını yöneten Carlos Ghosn ve Nissan’a verilen cezalar belli oldu. Eski Nissan İnsan Kaynakları Yöneticisi Gregory Kelly ile birlikte yargılanan Carlos Ghosn, 5 yıl süreyle yıllık 7.4 milyon euro olan maaşını düşük beyan ettiği ve 2016 ile 2018 yılları arasında şirket hesaplarında oynama yapıldığı gerekçesiyle suçlanıyordu. Diğer yandan Ghosn’un yatırım...The post Nissan ve Ghosn’a ceza yağdı appeared first on Carmedya.

Nissan ve Ghosn'a ceza yağdı, System.String[]

CARMEDYA.COM - Bir dönem Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakını yöneten Carlos Ghosn ve Nissan'a verilen cezalar belli oldu.



Eski Nissan İnsan Kaynakları Yöneticisi Gregory Kelly ile birlikte yargılanan Carlos Ghosn, 5 yıl süreyle yıllık 7.4 milyon euro olan maaşını düşük beyan ettiği ve 2016 ile 2018 yılları arasında şirket hesaplarında oynama yapıldığı gerekçesiyle suçlanıyordu.


Diğer yandan Ghosn'un yatırım bankası Lehmann Brothers'ın batması üzerine 2008'de başlayan ekonomik kriz döneminde Nissan'ı 16 milyon dolardan fazla kayba uğrattığı da suçlamalar arasında yer alıyor.


Tüm bu gelişmeler üzerine görülen davada SEC (Amerikan Güvenlik ve Ticaret Komisyonu) Nissan'a 15 milyon dolar ceza verirken, Carlos Ghosn'a 1 milyon dolar para cezası ve 10 yıl süreyle yönetici veya çalışan pozisyonunda görev alamama, Gregory Kelly için de 100 bin dolar para cezası ve 5 yıl benzer görevlerde çalışamamasına karar verdi.


Lübnan asıllı, Brezilya doğumlu ve Fransa vatandaşı olan Ghosn, geçtiğimiz yıl Japonya'da tutuklanmış ve görevinden alınmıştı.


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Renault, Nissan, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:54 
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