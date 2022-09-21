Nissan X-Trail'in Türkiye satış tarihi belli oldu

Nissan'ın dördüncü nesil X-Trail modeli, yeni yüzü ve teknolojileriyle Avrupa'da satışa sunuldu.

Bugüne kadar 7 milyon adede yakın satılan X-Trail, gelişmiş dört tekerlekten çekiş yeteneklerini yanı sıra, beş ve yedi koltuklu konfigürasyonlarıyla yola çıkıyor. Tamamen yenilenen Nissan X-Trail yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.

Yeni Alliance CMF-C platformunda üretilen X-Trail, crossover segmentinde markayı temsil ediyor. Model, yüzer tavan, V-motion ızgarası, ön tamponun gövdesi içinde yer alan farları ve tasarım çizgisi boyunca yerleştirilmiş kombine gündüz farları gibi Nissan'a özgü tasarım öğeleriyle dikkat çekiyor.

e-POWER güç aktarma organları

Yeni X-Trail, Nissan'ın Avrupa ürün gamında markanın yenilikçi e-POWER sürüş sistemiyle donatılan ikinci modeli olacak. Markaya özel olan e-POWER sistemi, şarj etmeye gerek kalmadan tamamen elektrikli sürüş sunuyor.

Yeni X-Trail'in e-POWER sistemi, 150kW ön elektrik motoru ile entegre güç aktarma sistemi, invertör, jeneratör ve yüksek çıkışlı bir batarya ve değişken sıkıştırma oranlı benzinli motordan oluşuyor. Bu benzersiz güç aktarma sistemi, tekerleklere giden gücü yalnızca bir elektrik motorundan alıyor ve bu da gaz pedalına anında ve doğrusal tepki veriyor.

e-POWER'da benzinli motor yalnızca elektrik üretmek için bir jeneratör olarak kullanılıyor ve tekerlekler tamamen elektrik motoru tarafından tahrik ediliyor. Bu benzersiz özellik sayesinde, motor her zaman optimum aralığında çalışıyor ve kentsel ortamlarda üstün bir yakıt verimliliği sağlıyor.

e-POWER'ın saf elektrik motoru tahriki sayesinde, içten yanmalı motorlarda veya geleneksel hibritlerde olduğu gibi gecikme söz konusu olmadan anında tepki ve yüksek tork hissi veriyor.

e-Pedal sistemi

Yeni Nissan X-Trail'de sunulan, e-Pedal Sistemi adlı tamamen yeni bir tek pedal sürüş deneyimi geliştirildi. Sürücünün ayağını gaz ve fren arasında sık sık hareket ettirdiği dur-kalk şehir içi sürüşün tekrarlayan yükünü ortadan kaldırmak için tasarlanan e-Pedal Sistemi, sürücülerin yalnızca gaz pedalını kullanarak hızlanmasına ve fren yapmasına olanak tanıyor.

Benzinli hafif hibrit versiyonu

X-Trail'in e-POWER donanımlı versiyonunun yan sıra, geleneksel tarzda güç sağlayan turboşarjlı 1.5 litrelik değişken sıkıştırma oranına sahip hafif hibrit versiyonu ile de satışa sunulacak. Hafif hibrit ICE versiyonlu X-Trail'de 120kW (163PS) ve 300Nm tork üreten, yalnızca iki tekerlekten çekiş konfigürasyonunda sunulacak ve tekerleklere güç Xtronic kademeli sürekli değişken şanzıman ile aktarılacak. Rahat sürüş ve hafif hızlanmanın olduğu sürüş senaryolarında motor, optimize edilmiş yakıt verimliliği için yüksek sıkıştırma oranına geçerken, daha fazla performansa ihtiyaç duyulan durumlarda sıkıştırma oranı düşük bir seviyeye ayarlıyor.

Güç aktarma organı ayrıca 12v hafif hibrit teknolojisi ile donatıldı. Hafif hibrit sistem, hem yakıt ekonomisine hem de CO2 çıkışına fayda sağlayan tork desteği, uzatılmış rölantide durma, hızlı yeniden başlatma ve boşta durma sağlıyor.

Yavaşlarken, rejenerasyon yoluyla geri kazanılan enerji Lityum-iyon bataryada depolanıyor. Bataryada yer alan enerji örneğin kırmızı ışıkta motor durdurulmuşken otomobilin sistemlerini çalıştırmak için kullanılıyor. Ek olarak, hızlanma sırasında yaklaşık 6 Nm'lik bir tork artışı sağlıyor.

e-4ORCE

Nissan'ın elektrikli güç aktarma organları ile çalışmak üzere tasarlanmış yeni bir dört tekerlekten çekiş sistemi olan e-4ORCE ilk kez tamamen yeni X-Trail'de tanıtılıyor. e-4ORCE, Nissan'ın en gelişmiş dört tekerlekten kontrol teknolojisi sayesinde her koşulda güven verici çekiş ve kendinden emin hızlanma sunuyor. e-4ORCE'deki "e", Nissan'ın yüzde 100 elektrikli motor tahrik sistemi anlamına geliyor. "4ORCE" ise aracın fiziksel gücünü ve enerjisini ifade ederken ve "4" dört tekerlekten kontrolü temsil ediyor.

Çift e-motor sistemi, 7 saniyede 0-100km/s ile keskin hızlanmaya izin veren 94kW arka motor sayesinde toplam 157kW (213PS) çıkışa sahip ve mekanik bir 4WD sistemine göre 10.000 kat daha hızlı arka tork tepkisine sahip. Buna ek olarak, sabit tork yeniden dağıtımı ve oldukça iyi ağırlık dengesi, başarılı yol tutuşu ve sürüş konforuna katkıda bulunarak güçlü ve pürüzsüz bir sürüş deneyimi sağlıyor. e-4ORCE ayrıca, 2022'de çıkacak olan Ariya elektrikli crossover'da da sunulacak.

İç mekan

X-Trail'in premium dokuya sahip kabini, yeni birinci sınıf malzemeler, akıllı özellikler ve üzerine düşünülmüş detaylar ile teknolojiyi harmanlıyor.

Alliance CMF-C platformunun verimliliği sayesinde, yeni X-Trial'in bagajda sunduğu üçüncü sıra yolcu alanı kalabalık seyahatler için kaliteli bir alternatif olacak. Zeminde kaybolan bireysel koltuklar, 160 cm yüksekliğe kadar yolculara konforlu bir yolculuk yapacakları şekilde tasarlanmış.

CMF-C platformu

Yeni X-Trail en son teknolojiye sahip mimari yapısını Alliance CMF-C platformundan alıyor. Gövde yapısı açısından aracın gücünü artırmak ve aynı zamanda ağırlığı azaltmak için daha hafif malzemelerin yanı sıra gelişmiş pres ve kaynak teknikleri kullanılıyor. X-Trail'in arka hatchback kapısında ilk kez kompozit bir malzeme kullanılırken ayrıca ön ve arka kapılar, ön çamurluklar ve kaputta alüminyum malzeme tercih ediliyor. Bu özellikleriyle daha yüksek bir segmentte bulunan iyileştirmeye, sürüş konforuna, sürüş tepkisine ve ayrıca herhangi bir kaza durumunda güvenliğe katkıda bulunan malzeme kalitesi verimliliğe fayda sağlıyor.

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