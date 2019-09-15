Son Dakika Haberleri: Nissan Yeni Juke'un örtüsünü kaldırdı
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Nissan Yeni Juke'un örtüsünü kaldırdı

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Japon otomobil üreticisinin kompakt crossover modeli Juke, bir süredir kamuflajlı görüntüleriyle merak uyandırıyordu. Nihayet marka, yenilenen modelin örtüsünü kaldırdı. İlk kez 10 yıl önce tanıtılan ve Avrupa ülkelerinde 1 milyon adetten fazla satış rakamına ulaşan Nissan Juke, marka fuarda yer almamasına rağmen, Frankfurt Otomobil Fuarı’yla aynı tarihlerde Londra, Paris, Milan, Barselona ve Köln’de...The post Nissan Yeni Juke’un örtüsünü kaldırdı appeared first on Carmedya.

Nissan Yeni Juke'un örtüsünü kaldırdı, System.String[]

CARMEDYA.COM - Japon otomobil üreticisinin kompakt crossover modeli Juke, bir süredir kamuflajlı görüntüleriyle merak uyandırıyordu.


Nihayet marka, yenilenen modelin örtüsünü kaldırdı.


İlk kez 10 yıl önce tanıtılan ve Avrupa ülkelerinde 1 milyon adetten fazla satış rakamına ulaşan Nissan Juke, marka fuarda yer almamasına rağmen, Frankfurt Otomobil Fuarı'yla aynı tarihlerde Londra, Paris, Milan, Barselona ve Köln'de eş zamanlı olarak tanıtıldı.


Tasarım


Yeni Juke, selefine göre büyüyen bpyutlarıyla öne çıkıyor. Araç, 19 inçlik alaşım jantlara sahip.


Tamamen LED teknolojisi kullanılan Yeni Juke, klasik yuvarlak farlarının yanında, markanın V-Motion ön ızgarasına eşlik eden yeni Y-şekilli farlara da sahip. Otomobil, 11 renkten oluşan renk seçeneklerine, yeni "Fuji Günbatımı" opsiyonu da eklemiş.


Yenilenen araç, arka koltuklarda 5,8 cm diz boşluğu, 1,1 cm arka kafa boşluğu ve 422 litrelik bagajı ile yüzde 20 daha dazla depo hacmi sağlıyor. Yeni Juke, yumuşak dokunuşlu döşeme malzemeleri ve opsiyonel Alcantara® ve deri koltuk döşemeleri seçeneklerini de sunuyor.


Yeni N-Design model paketi araçların kişiselleştirilmesine olanak tanıyor. İç döşemeler için pek çok renk kombinasyonu mevcut. Alaşım jantlar, yan eşik korumaları ve ayarlanabilir tamponlar sayesinde aracın dışı da kişiselleştirilebiliyor.



Performans


Yeni Juke, 4210 mm boyu, 1595 mm yüksekliği ve 1800 mm genişliği ile hem daha çok hacime sahip hem de 23 kilo daha hafif.


Otomobil, 117 beygir gücünde, üç silindirli, 1.0 litrelik DIG-T turbo-şarjlı petrol motoruna sahip. Yenilenen araçta 6 ileri manuel vites ya da 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman (DCT) seçenekleri ile farklı sürüş modları (Eco, Standart, Spor) yer alıyor.


Teknoloji ve NIM özellikleri


Yeni JUKE, Nissan Intelligent Mobility teknolojisine sahip. Modelde ayrıca; Bisiklet ve Yaya Tanımalı Akıllı Acil Durum Frenleme Sistemi, Akıllı Hız Yardım Sistemi, Trafik İşaret Tanıma Sistemi, Akıllı Şerit Müdahale Sistemi, Arka Trafik Geçiş Alarmı ve Kör Nokta Müdahale Sistemi de güvenlik donanımları arasında sunuyor. Kör Nokta Müdahale Sistemi ise, başka bir araç, aracınızın kör noktasında bulunduğunda, şerit içinde konum değiştirerek ekstra güvenlik sunuyor.


NISSANConnect bilgi ve eğlence sistemi ise, CarPlay® ve Android Auto sistemlerini destekliyor. Akıllı telefon uygulamalarını araç içindeki 8 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kullanabiliyorsunuz. Sürücüler TomTom Maps & Live Traffic sistemine bağlanabiliyor ya da araç içi kablosuz internet noktasını çalıştırarak, yolcuların tablet cihazlarını ya da laptop bilgisayarlarını internete bağlamasını sağlayabiliyor.


Bu sistem ile aracın pek çok özelliğini kontrol edebilerken, artık sürücülerin cep telefonu ile aracın kilitli olup olmadığını kontrol etmesi ya da araç kilidini açıp kapatması mümkün. Ekstra güvenlik için lastiklerin hava basıncı ve yağ seviyesi de bu uygulama üzerinden kontrol edebilecek.


Bu arada koltuk başlarına entegre edilmiş iki adet UltraNearfield ses ünitesini içeren sekiz kuvvetli hoparlörü ile Bose® Personal® Plus ses sistemi bulunuyor.


Yeni Juke, selefi gibi markanın İngiltere, Sunderland'daki fabrikasında üretilecek.


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Nissan, Japon, Köln, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:54 
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