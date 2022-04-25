Nissan zayıf satışlar sonrası Datsun üretimini sonlandırdı - Son Dakika
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Nissan zayıf satışlar sonrası Datsun üretimini sonlandırdı

25.04.2022 07:47
Nissan zayıf satışlar sonrası Datsun üretimini sonlandırdı

Nissan, bünyesindeki Datsun alt firmasının yeni araç üretimini, son yıllarda zayıf seyreden satışlar sonrası bitirdi.

Nissan, bünyesindeki Datsun alt firmasının yeni araç üretimini, son yıllarda zayıf seyreden satışlar sonrası bitirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japon üreticinin gelişen piyasalara yönelik 2014'te üretime yeniden başlattığı Datsun, hedefleri karşılayamadı.

Habere göre Nissan, son yıllarda artan rekabet ortamında seyreden zayıf satış rakamları sonrası Datsun üretimini sonlandırdı.

Rusya, Endonezya ve Hindistan dahil gelişen piyasalar hedefiyle rekabete giren firmanın son yıllarda fabrikaları kapanıyordu.

Datsun'un en son durdurulan Hindistan fabrikası, ana firma Nissan'ın yeni elektrikli modelleri için dönüşüme girecek.

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Tragger, Nissan, India, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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