Nissara AVM'de Afet Bilinçlendirme standı açıldı - Son Dakika

Nissara AVM'de Afet Bilinçlendirme standı açıldı

05.03.2021 09:25
Nissara AVM'de Afet Bilinçlendirme standı açıldı, System.String[]

Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle AFAD tarafından "Afet Bilgilendirme" standı açıldı.

Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle AFAD tarafından "Afet Bilgilendirme" standı açıldı.

AFAD tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası olması nedeniyle Nissara AVM'de Afet Bilinçlendirme çadırı açıldı. AFAD tarafından açılan stantta arama kurtarma ekipmanlarının tanıtımı, çeşitli afetlerden görüntülerin sergilenmesi ile vatandaşlara afet bilinci anlatıldı.

AFAD ekipleri tarafından standı ziyaret edenlere de afetlere karşı bilinçlendirme broşürleri dağıtıldı. - NEVŞEHİR

Nissara AVM'de Afet Bilinçlendirme standı açıldı
Nissara AVM'de Afet Bilinçlendirme standı açıldı
Nissara AVM'de Afet Bilinçlendirme standı açıldı

Deprem Haftası, Nevşehir, Mart, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nissara AVM'de Afet Bilinçlendirme standı açıldı - Son Dakika


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