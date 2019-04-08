Nissara Avm'de Polis Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Açıldı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174.yıldönümü dolayısıyla Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde fotoğraf sergisi açıldı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174.yıldönümü dolayısıyla Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde fotoğraf sergisi açıldı.



Nissara AVM'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174.yıldönümü dolayısıyla polis memuru Murat Torun ve fotoğraf sanatçısı Derya Yazar tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi. Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve beraberindekiler fotoğraf sanatçısı Derya Yazar ve polis memuru Murat Torun'dan fotoğraflar hakkında bilgiler alırken Emniyet Müdürü Artunay programa katılan davetlilere kırmızı düdük hediye etti.



Sergi açılışı ikramların ardından sona erdi. - NEVŞEHİR

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