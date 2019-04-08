Son Dakika Haberleri: Nissara Avm'de Polis Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Açıldı

Nissara Avm'de Polis Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Açıldı

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174.yıldönümü dolayısıyla Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde fotoğraf sergisi açıldı.

Nissara Avm'de Polis Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Açıldı, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174.yıldönümü dolayısıyla Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde fotoğraf sergisi açıldı.

Nissara AVM'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174.yıldönümü dolayısıyla polis memuru Murat Torun ve fotoğraf sanatçısı Derya Yazar tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi. Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve beraberindekiler fotoğraf sanatçısı Derya Yazar ve polis memuru Murat Torun'dan fotoğraflar hakkında bilgiler alırken Emniyet Müdürü Artunay programa katılan davetlilere kırmızı düdük hediye etti.

Sergi açılışı ikramların ardından sona erdi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:29 Kaynak: İHA

Murat Torun, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi Yavuz Bingöl'den Kendi Hayatıyla İlgili Şaşırtan Karar! İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü Survivor Türkiye Yunanistan'da Yeni Eleme Sistemini Acun Ilıcalı Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 14:30:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nissara Avm'de Polis Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]