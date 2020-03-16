Nitelikli doğal koruma alanlarında bungalov yapılmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nitelikli doğal koruma alanlarında bungalov yapılmayacak - Son Dakika

Nitelikli doğal koruma alanlarında bungalov yapılmayacak

6 saat önce

Nitelikli doğal koruma alanlarında bungalovların yapılmasına izin verilmeyecek.

Nitelikli doğal koruma alanlarında bungalov yapılmayacak, System.String[]

Nitelikli doğal koruma alanlarında bungalovların yapılmasına izin verilmeyecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmelikte yargı kararları gereği ve uygulamada karşılaşılan problemleri ortadan kaldırmak adına değişiklik yapıldı.

Değiştirilen maddeler arasında doğal sit alanlarında yapılacak faaliyetler ile anıt ağaçların tespitine yönelik düzenlemelere ilişkin daha katı ve daha korumacı hükümler yer alıyor.

Düzenlemeye göre, nitelikli doğal koruma alanlarında turizm kaynaklı insan yoğunluğunun artmasına sebep olan bungalovların yapılmasına izin verilmeyecek.

Bu alanlarda hiçbir şekilde beton malzeme, asfalt gibi doğal dokuya zarar verecek malzemeler kullanılmayacak, sadece günübirlik faaliyetlere izin verilecek.

Yapılan değişiklikle nitelikli doğal koruma alanlarının koruma zırhı bir kat daha arttırıldı. Bu alanlar, eski "1. derece doğal sit" ile eş değer ve daha hassas bir koruma statüsüne yükseltildi.

Yeni düzenlemelere göre, 1. derece doğal sit alanları, nitelikli doğal koruma alanlarına karşılık gelecek, 2. derece ve 3. derece doğal sit alanları ise sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarına karşılık gelecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:08 Kaynak: AA
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