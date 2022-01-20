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Nitelikli dolandırıcılık operasyonunda tutuklu sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

Nitelikli dolandırıcılık operasyonunda tutuklu sayısı 12'ye yükseldi

20.01.2022 19:55
Nitelikli dolandırıcılık operasyonunda tutuklu sayısı 12'ye yükseldi

Eskişehir'de nitelikli dolandırıcılık şüphelilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de nitelikli dolandırıcılık şüphelilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda internet sitelerinde satışa koyulan ikinci el motorlu taşıtları satın alacakmış gibi iletişime geçerek birçok kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Araç sahiplerine güven telkin ederek pazarlığın ardından noterde satış işlemini mesai bitimine yakın gerçekleştiren, EFT saatinin geçtiği bahanesiyle bir sonraki gün ödeme olacağını söyleyen ve geri ödememek üzere senet ve sahte banka dekontu düzenleyen, böylelikle birçok kişiden yaklaşık 1 milyon 500 bin lira toplayan 13 kişi tespit edildi. Şahıslardan 4'ünün cezaevinde olmasından dolayı diğer 9 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 8'i adliyeye sevk edildi.

Bugün mahkemeye çıkarılan 8 şüphelinin, tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Böylelikle olayla ilgili tutuklu sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

(Ali Furkan Çetiner/ İHA)

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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Cumhuriyet, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Nitelikli dolandırıcılık operasyonunda tutuklu sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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