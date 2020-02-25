"Nitelikli dolandırıcılık" şüphelileri hakkında 20 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Nitelikli dolandırıcılık' şüphelileri hakkında 20 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

"Nitelikli dolandırıcılık" şüphelileri hakkında 20 yıla kadar hapis istemi

6 saat önce

Sakarya'da, kendilerini adliye çalışanı olarak tanıtarak "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli hakkında 8 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sakarya'da, kendilerini adliye çalışanı olarak tanıtarak "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli hakkında 8 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığınca biri tutuklu 2 şüpheli hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, şüpheliler A.S. ve A.A'nın, kendilerini adliye çalışanı olarak tanıttıkları müşteki Ş.A'dan, "buradaki bağlantıları sayesinde cezaevindeki 2 kızına yardımcı olacaklarını" söyleyerek, belirli aralıklarla yaklaşık 20 bin lira aldıkları belirtildi.

İddianamede, bir diğer müşteki Ş.K'nin, oğlunun kefil olma durumundan ötürü maaşından kesinti yapılması dolayısıyla şüphelilerle irtibat kurduğu ifade edilerek, sorunun çözülmesi için A.S. ve A.A'nın müştekiden belirli periyotlarla 8 bin lira aldığı kaydedildi.

Şüphelilerin avukatların isimlerini kullandıkları, adliyeye getirdikleri müştekileri mahkeme salonları önünde bekletip kendilerini çalışan göstermeye gayret ettikleri bildirilen iddianamede, mahkemeye sunulan dosyadaki ses kayıtları, müşteki ve tanık beyanları ile HTS kayıtları göz önüne alındığında bu kişilerin suçunun sabit olduğu belirtildi.

Haklarında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 8 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıkların yargılanmasına 21 Mayıs'ta başlanacak.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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