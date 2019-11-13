Son Dakika Haberleri: Nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 2 şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

Nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 2 şahıs yakalandı

7 saat önce

Nitelikli dolandırıcılıktan aranan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.

Nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 2 şahıs yakalandı, System.String[]

Nitelikli dolandırıcılıktan aranan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri Perilikaya mahallesinde bulunan bir kıraathanede yaptığı aramada, 2 adet pompalı tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirildi.


Olayla ilgili 2 şahsın yapılan GBT sorgulamasında Nitelikli Dolandırıcılık suçundan arandıkları anlaşılmış, şahıslar hakkında gerekli işlemler yapıldı. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:34 Kaynak: İHA
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