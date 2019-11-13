Nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 2 şahıs yakalandı
7 saat önce
Nitelikli dolandırıcılıktan aranan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:34 Kaynak: İHA
Nitelikli dolandırıcılıktan aranan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri Perilikaya mahallesinde bulunan bir kıraathanede yaptığı aramada, 2 adet pompalı tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şahsın yapılan GBT sorgulamasında Nitelikli Dolandırıcılık suçundan arandıkları anlaşılmış, şahıslar hakkında gerekli işlemler yapıldı. - GAZİANTEP
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