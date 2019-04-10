“Nitelikli dönüşüm için güçlü bir mücadele dönemi başladı”
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yeni rotasını belirlediğini ifade ederek, bu kapsamda hazırlanan 'Yapısal Dönüşüm Adımları' ile nitelikli dönüşüm için güçlü bir mücadele döneminin başladığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:09
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay
, Türkiye
'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yeni rotasını belirlediğini ifade ederek, bu kapsamda hazırlanan 'Yapısal Dönüşüm
Adımları' ile nitelikli dönüşüm için güçlü bir mücadele döneminin başladığını söyledi.
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