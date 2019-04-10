Son Dakika Haberleri: “Nitelikli dönüşüm için güçlü bir mücadele dönemi başladı”

“Nitelikli dönüşüm için güçlü bir mücadele dönemi başladı”

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yeni rotasını belirlediğini ifade ederek, bu kapsamda hazırlanan 'Yapısal Dönüşüm Adımları' ile nitelikli dönüşüm için güçlü bir mücadele döneminin başladığını söyledi.

“Nitelikli dönüşüm için güçlü bir mücadele dönemi başladı”, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yeni rotasını belirlediğini ifade ederek, bu kapsamda hazırlanan 'Yapısal Dönüşüm Adımları' ile nitelikli dönüşüm için güçlü bir mücadele döneminin başladığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:09 
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Dönüşüm, Ekonomi
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