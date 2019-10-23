Son Dakika Haberleri: “Nitelikli insan gücünün önemi giderek artıyor”
Son Dakika Ekonomi “Nitelikli insan gücünün önemi giderek artıyor”

“Nitelikli insan gücünün önemi giderek artıyor”

1 saat önce

İnsan gücü tanımını aynı paralelde sürekli olarak güncellememiz gerektiğini kaydeden TAYSAD Başkanı Perihan İnci, "Yeni teknolojilere dayalı sanayi üretiminde nitelikli insan gücünün önemi giderek artıyor" dedi.

“Nitelikli insan gücünün önemi giderek artıyor”, System.String[]

İnsan gücü tanımını aynı paralelde sürekli olarak güncellememiz gerektiğini kaydeden TAYSAD Başkanı Perihan İnci, "Yeni teknolojilere dayalı sanayi üretiminde nitelikli insan gücünün önemi giderek artıyor" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:24 
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