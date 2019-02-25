Nitelikli işgücü için mesleki eğitim başlatılacak
1 saat önce
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, Bursa MEGİP İl Çalışma Grubu Şubat ayı toplantısını, Bursa Ticaret Borsası (BTB) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR
) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, Bursa
MEGİP İl Çalışma Grubu Şubat ayı toplantısını, Bursa Ticaret Borsası (BTB) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:15
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