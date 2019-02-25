Son Dakika Haberleri: Nitelikli işgücü için mesleki eğitim başlatılacak

Nitelikli işgücü için mesleki eğitim başlatılacak

1 saat önce

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, Bursa MEGİP İl Çalışma Grubu Şubat ayı toplantısını, Bursa Ticaret Borsası (BTB) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Nitelikli işgücü için mesleki eğitim başlatılacak, System.String[]
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, Bursa MEGİP İl Çalışma Grubu Şubat ayı toplantısını, Bursa Ticaret Borsası (BTB) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:15 

Türkiye, Ekonomi
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