Nitelikli istismar suçundan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan zanlı, polis ekiplerinin kovalaması sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Rızaiye Mahallesi'nde devriye gezdiği sırada bir şahsın davranışlarından şüphelendi. Ekiplerin kendisine yöneldiğini fark eden şahıs, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmek istedi. Polis ekiplerince kovalanan şahıs, kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Yapılan kimlik sorgusunda başka bir vatandaşın kimliğini kullandığı tespit edilen şahsın gerçek kimlik sorgulaması yapıldı. Gerçek kimlik sorgulamasında şahsın "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 30 yaşındaki Y.G. olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.G. adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE