Nitelikli öğrenci yetiştirmek için eğitimde revizyona gidiyorlar - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak istihdam alanlarının beklentilerini karşılayan yeterlilik ve donanıma sahip nitelikli öğrenciler yetiştirmek amacıyla eğitimde revizyon çalışması başlattı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz'ın yer aldığı ve ilk olarak İlahiyat Fakültesini kapsayan eğitimde revizyon toplantısına İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı başkanları ve öğretim üyeleri de internet üzerinden katıldı.

Toplantıda fakültenin amacı, yeterlilikleri, güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları, altyapısı, hedefleri ve beklentileri hakkında yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından ders programlarının içeriği görüşüldü.

Durum değerlendirmesinin ardından eksikliklerin giderilmesi konusunda fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, elde edilen sonuçların hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar, ilgili öğretim üyelerince değerlendirildi.

Ünal, revizyon çalışmasının 19 fakülte, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 1 konservatuvar ve 24 uygulama araştırma merkezinde sürdürüleceğini söyledi.

OMÜ'de köklü bir çalışma yapılacağına dikkat çeken Yavuz, "Dünya standartlarında, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayan ve eğitimde kaliteyi artıracak yeni eğitim müfredatının uygulanması için çalışma başlattık. Önce İlahiyat Fakültemizden başladık. Fakültenin taban puanı, başarı sıralaması ve mezunlarının KPSS başarı ortalamaları, Türkiye ortalamasının üzerinde. Eğitimde yapılacak revizyonla bu ortalamayı daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz." dedi.