Nitelikli spor turizmi, teşvikli turizm türleri arasına alındı

Kış, termal, kırsal ve sağlık turizmi gibi teşvikli turizm türlerine nitelikli spor turizmi de eklendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, 1 Haziran 2019'da yürürlüğe giren 7175 sayılı Kanun ile Turizmi Teşvik Kanunu'nun bazı maddelerinde yapılan değişikliklere uyum sağlanması ve uygulamada karşılaşılan bazı sorunların giderilmesi amaçlandı.

Buna göre, turizm tesislerinde çalışan personelin konaklama ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla tahsis edilecek personel lojmanı alanlarının tahsis işlemine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelikle sosyal ve teknik altyapıya katılım payının uygulamada kesin tahsis işlemi yapılıncaya kadar geçen zaman dikkate alınarak değerini korumak amacıyla güncellenmesine ilişkin düzenlemeye de gidildi.

Kış, termal, kırsal ve sağlık turizmi gibi teşvikli turizm türlerine nitelikli spor turizmi de eklenen yönetmelik değişikliğiyle tahsis ve hisse devir niteliği taşımayan, esasen bir finansman modeli olan finansal kiralama yoluyla yapılacak devirlerde, sosyal ve teknik altyapıya katılım payından finansal kiralama işlemleri hariç tutuldu.

Günübirlik turizm tesisleri için 20 yıl olan kesin tahsis süresi, kiralama suretiyle en fazla 10 yıl olarak belirlendi.

Otel gibi konaklama tesislerindeki konaklama ünitelerinin uzun yıllara sari olacak şekilde kiralama suretiyle kullandırılmasının önlenmesi için bu kiralamalara bir yıllık süre sınırı getirildi.