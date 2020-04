Nitelikli teknik eleman EGİAD Webinar ile masaya yatırıldı

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Covid-19 sebebiyle ertelediği, Nitelikli Teknik Eleman ve Çıraklık Eğitim Seminerini webinar üzerinden düzenledi. Üyeye açık olarak internet portalı üzerinden gerçekleşen seminer, derneğin yeni çalışma sistemi üzerindeki ilk büyük etkinliği oldu.



Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), korona virüsü sebebiyle Nitelikli Teknik Eleman ve Çıraklık Eğitim Semineri ertelemişti. Derken, bu semineri ise internet portalı üzerinden gerçekleştirdi. Derneğin, yeni çalışma sistemi üzerindeki ilk büyük etkinliği ilgi gördü. Etkinlikte, 'çıraklık ve mesleki eğitim' masaya yatırılarak, çıraklık eğitim merkezlerinin işleyişi, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra hem yerel hem de merkezi düzeyde alınabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.



Mesleki ve teknik eğitimin gelişmesi noktasında köklü değişikliklere imza atıldığının vurgulandığı webinar toplantısında, yaygın eğitim olarak faaliyetlerini sürdüren mesleki eğitim merkezlerinin teknik eleman ihtiyacına ne kadar cevap verebildiği değerlendirildi. Etkinlikte, 1984'ten bu yana çıraklık eğitim merkezi olarak da hizmet veren Atik Metal firması temsilcisi Can Atik ve Mesleki Yeterlilik ve İş Güvenliği Danışmanı Oktay Üşümez bilgi ve birikimlerini paylaştı.



Nitelikli teknik eleman projesi kapsamında, özellikle imalat sektöründe yaşanan eleman sıkıntısı ve mesleki eğitim olanakları da ayrıntılı olarak masaya yatırıldı. Bu kapsamda yapılabilecek iyileştirme, farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarının değerlendirildiği online toplantıda, nitelikli teknik eleman konusunda önemli bir aktör olarak çıraklık eğitim merkezleri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. EGİAD üyesi Can Atik'in firması Atik Metal firması bünyesinde yer alan çıraklık eğitim merkezi hakkında bilgi de verilen etkinlikte, çıraklık eğitim merkezlerinin hem eğitime hem de sektörlere kattığı faydaları görüşüldü.



"Birbirimize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var"



EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan da seminerde bir konuşma yaptı. Aslan, dünya olarak zor bir süreçten geçildiğini hatırlatarak, yeni dünya düzenine ilişkin çözümler üretmenin zorunluluk haline geldiğini söyledi. Aslan, "Bir tarafta, her akşam güncellenen enfekte sayıları ve kayıplarımız bizleri çok üzerken; diğer tarafta da bu pandemi sonrasındaki ekonomik ve sosyal hayatın yeni dinamiklerinin getirdiği bilinmezlik hepimizin gelecekle ilgili soru işaretlerini arttırıyor. Hepimizin EGİAD üyeleri ve iş insanları olarak ortak olan bu sıkıntısına, yine hep birlikte çözümler geliştirip hazırlanacağız. Suyun akışını değiştirmekten ziyade, yeni düzen ve denklemlere hazırlıklı hale gelmemiz esastır. Bunu da en iyi yapabilecek tabi ki bizleriz. Hem genç hem de vizyoner genç iş insanları, olarak bizleriz. Bu yüzden fiziki olarak bir araya gelemediğimiz bu zor günlerde manen ve fikren daha da kenetlenip, bilgimizi paylaşıp geliştireceğiz ve gelişeceğiz. Birbirimize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" dedi.



Yakın bir tarihte Covid-19 öncesinde EGİAD D2 projesi kapsamında seminerlere uzaktan erişim konusunu tartıştıklarını da hatırlatan Aslan, "Covid-19 sosyal izolasyonu sebebiyle aslında öngördüğümüz ve hazırlıklarını yaptığımız bu süreci bir anda ve topyekün başlatmış olduk. Keşke böyle olmasaydı tabi ki; ama öte yandan tüm dünyada dijital platformların kullanıma girmesi için de bir sebep oluşmuş oldu. Bundan sonra da işler normale dönene kadar bu tarz online seminerlere devam edeceğiz. Sonrasında ise dernekte fiziken yaptığımız her etkinlikte katılamayanlar için uzaktan erişimi de sağlayacağız" diye konuştu.



Konuşmasının devamında nitelikli teknik eleman ihtiyacının önemine vurgu yapan Aslan, "Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerin; ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için bilgilendirilmeleri, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi, ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda nitelikli teknik eleman şeklinde tanımladığımız kaynağa ihtiyacımız ortadadır. Hızla kalkınan ve sanayileşen ülkemizde eğitim, kalkınmanın en etkili ve temel araçlarından biri olarak kabul edilmiştir. Her yıl sayıları milyon ile ifade edilen gencimiz eğitim ordusuna katılmakta ve bu durum her geçen gün daha fazla imkan ve kaynakları eğitime ayırmamızı gerektirmektedir. Sanayileşmede en önemli unsurlardan biri de bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip, yüksek verimi gerçekleştirecek insan gücünün yetiştirilmesidir. Bu sebeple, sanayinin gelişmesinde bir alt yapı yatırımı olan mesleki ve teknik eğitime gerekli önemin verilmesi ve bu sistemin etkinliğinin artırılması zorunlu bulunmaktadır" diye konuştu.



"Okul sistemiyle kalifiye meslek elemanı yetiştirilmesi mümkün"



Aslan sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Günümüzde, mesleki ve teknik eğitimde sadece okul sistemiyle kalifiye meslek elemanı yetiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Okul ve iş yerinin ortaklaşa görev, yetki ve sorumluluk alacağı bir sistem elzemdir. Çıraklık eğitimi ile ayrıca iş hayatında çalışma disiplinin sağlanması, çırak öğrencilerin sosyal güvenlik kapsamına alınması, ülke çapında mesleki standartların sağlanması, meslek analizine dayalı olarak günümüzde geçerli mesleklerin belirlenmesi, yapılan işlerin kalite ve veriminin yükselmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi beklenmektedir."



Daha sonra söz alan Can Atik de, sistemin işletmelere ve öğrencilere sağladığı imkan ve faydalardan söz etti. Atik Metal Çıraklık Eğitim Merkezi ile İAOSB'de 3 sınıf 38 öğrenci ile istihdama katkı sağladıklarını ifade eden Can Atik, gençlerin sorumluluk alarak katkılarının her geçen gün arttığını belirtti.



Mesleki Yeterlilik ve İş Güvenliği Danışmanı Oktay Üşümez ise gençlerin çıraklık sistemine çekilmesi halinde gelecek birkaç yılda Almanya'daki büyük işletmelerin üretimlerini bile bu gençlerin sağlayabileceğini ifade ederek, "Ülkemizde her yıl 1 milyon 800 bin genç üniversiteyi kazanamayarak açıkta kalıyor. Halbuki gençlerimiz ve veliler, çıraklık eğitiminin önemini kavrayarak bu sisteme yönlense, 'çocuğumuz çırak mı olacak!' algısı değişse, 9 sene sonra 2 milyona yakın kaliteli ustalarımız olacaktır. Bu sisteme katılan her genç liseden mezun olduğunda elinde hem bir diploma hem meslek hem iş sahibi olmakta. 27 alan 142 dal olmak üzere istihdamın büyük bir kısmını yetiştirme imkanına sahibiz. Mesleki Eğitim ile kaliteli usta yetişmesinin önünü açmış oluruz" dedi. - İZMİR