"Nitelikli turistleri Didim'e çekebiliriz"
49 dakika önce
DİGİAD Fahri Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Deniz, "Yanıbaşımızdaki Kuşadası, Marmaris, Bodrum Türkiye'nin en önemli turizm yerleri olarak büyürken, Didim yerinde sayıyor.
DİGİAD Fahri Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Deniz, "Yanıbaşımızdaki Kuşadası, Marmaris, Bodrum Türkiye'nin en önemli turizm yerleri olarak büyürken, Didim yerinde sayıyor. Didim olarak nitelikli iyi para harcayan turistleri ilçemize çekebiliriz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:04
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