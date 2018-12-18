Son Dakika Haberleri: "Nitelikli turistleri Didim'e çekebiliriz"

"Nitelikli turistleri Didim'e çekebiliriz"

49 dakika önce

DİGİAD Fahri Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Deniz, "Yanıbaşımızdaki Kuşadası, Marmaris, Bodrum Türkiye'nin en önemli turizm yerleri olarak büyürken, Didim yerinde sayıyor.

DİGİAD Fahri Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Deniz, "Yanıbaşımızdaki Kuşadası, Marmaris, Bodrum Türkiye'nin en önemli turizm yerleri olarak büyürken, Didim yerinde sayıyor. Didim olarak nitelikli iyi para harcayan turistleri ilçemize çekebiliriz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:04 

Özgür Deniz, Didim, Ekonomi
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