NİTRO? İLE ARAMADA 29 BİN 400 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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NİTRO? İLE ARAMADA 29 BİN 400 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

28.04.2022 12:32

TEM Otoyolu'nda durdurulan otobüste narkotik köpeği 'Nitro' ile yapılan aramada 29 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

TEM Otoyolu'nda durdurulan otobüste narkotik köpeği 'Nitro' ile yapılan aramada 29 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde takibe aldığı yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği 'Nitro' ile otobüsün bagajında arama yapıldı. 'Nitro' bir karton kutunun önünde tepki verdi. Ö.K. isimli yolcuya ait kutu açıldığında 7 kilo 700 gram ağırlığında 29 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ö.K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

NİTRO? İLE ARAMADA 29 BİN 400 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
NİTRO? İLE ARAMADA 29 BİN 400 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
NİTRO? İLE ARAMADA 29 BİN 400 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
NİTRO? İLE ARAMADA 29 BİN 400 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NİTRO? İLE ARAMADA 29 BİN 400 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: NİTRO? İLE ARAMADA 29 BİN 400 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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