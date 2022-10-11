NİTSO 600 öğrenciye giyecek yardımı yaptı - Son Dakika
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NİTSO 600 öğrenciye giyecek yardımı yaptı

11.10.2022 14:57
NİTSO 600 öğrenciye giyecek yardımı yaptı

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) ile Niğde Ticaret Borsası (NTB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katkılarıyla ihtiyaç sahibi 600 öğrenciye kaban ve bot yardımı yapıldı.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) ile Niğde Ticaret Borsası (NTB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katkılarıyla ihtiyaç sahibi 600 öğrenciye kaban ve bot yardımı yapıldı.

NİTSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın toplantı salonunda düzenlenen programa, NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, NTB Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Uyanık, NİTSO Meclis Başkanı Serdar Ecemiş, NTB Meclis Başkanı Haluk Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar katıldı.

NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Odamız ve borsamız personelinin ortak çalışmalarıyla öğrencilerimize ulaştırılmak üzere hazırlanan kaban ve botlar, gönderilecekleri okullara göre tasnifleri yapıldı. Niğde şehir merkezine 350, Çamardı ilçemize 70, Ulukışla ilçemize 100 ve Çiftlik ilçemize de 80 olmak üzere toplam 600 kaban ve bot yardımında bulunduk. Dağıtımların hangi öğrencilere yapılacağının belirlenmesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yöneticilerinin önemli katkıları oldu. Tüm öğrencilerimizin kaban ve botlarını iyi günlerde kullanmalarını diliyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NİTSO 600 öğrenciye giyecek yardımı yaptı - Son Dakika

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