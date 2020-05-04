NİTSO'dan 800 aileye gıda yardımı - Son Dakika

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ramazan ayı dolayısıyla 800 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu.

NİTSO'dan yapılan açıklamaya, hazırlanan gıda paketleri, oda meclis üyeleri tarafından ailelere teslim edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarına kısmen de olsa katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

TOBB önderliğinde yurt genelinde oda ve borsaların hizmet sunduğu bölgelerde ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptığını aktaran Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Niğde Ticaret ve Sanayi Odası olarak gıda yardımı yapmak üzere oluşturduğumuz bütçe üzerinden tamamı ilimizdeki yerel firmalardan teklif aldık. Alımı gerçekleştirilen 800 gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık.

Yardımlaşma ve dayanışma duygularının her zamankinden daha fazla hissedildiği bu özel ve anlamlı ayda, yardımda bulunmamıza öncülük eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kuruluna teşekkürlerimizi sunuyoruz."